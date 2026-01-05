ब्रेकअप का मतलब कड़वाहट नहीं, बिना दिल दुखाए इस तरह निकले रिश्ते से बाहर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल के दौर में रिश्ते को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अक्सर लोग ब्रेकअप को खराब अनुभव मानते हैं। दर्द, कड़वाहट और गुस्से की भावनाओं से भरा यह पल किसी के लिए भी आसान नहीं होता। लेकिन याद रखें कि ब्रेकअप का मतलब यह नहीं कि आप अपने पार्टनर को चोट पहुंचाए या रिश्ते की यादें कड़वाहट में बदल जाएं। अगर सही तरीके से ब्रेकअप किया जाए, तो कड़वाहट और मेंटल स्ट्रेस से बचा जा सकता है।

एक-दूसरे से करें कम्युनिकेट ब्रेकअप का सबसे सही तरीका है साफ और ईमानदार बातचीत। अगर आपको लगता है कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, तो इसे टालना या झूठ बोलना सही नहीं है। पार्टनर के सामने सीधे और शांति से अपनी बातों को रखें। उदाहरण के लिए: “मैं महसूस करता/करती हूं कि हमारी राहें अलग हो गई हैं, और मैं चाहता/चाहती हूं कि हम दोनों आगे बढ़ें।”

सही टाइम और जगह चुनें (Picture Credit - Canva) ब्रेकअप की बातचीत कभी भी गुस्से या इमोशन्स में आकर न करें। पब्लिक प्लेस, फोन कॉल या मैसेज के जरिए रिश्ता खत्म करना स्ट्रेस को बढ़ा सकता है। आमने-सामने बैठकर शांत माहौल में बात करना बेहतर ऑप्शन माना जाता है।

अपने इमोशंस को संभालें ब्रेकअप एकतरफा फैसला भले हो, लेकिन इसमें दोनों पक्षों के इमोशन्स जुड़े होते हैं। इसे स्वीकार करें कि यह मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद आप खुद को संभालें। अगर आप गुस्सा, जलन या पछतावा दिखाते हैं, तो इससे न केवल पार्टनर को ठेस पहुंचेगा, बल्कि आपकी इज्जत पर भी बुरा असर हो सकता है।

पार्टनर की इज्जत करें ब्रेकअप के दौरान गलत भाषा या झूठे आरोप लगाने से बचें। ऐसे में “तुम्हारी वजह से” जैसे शब्द रिश्ते को कड़वाहट में बदल सकते हैं। इसके बजाय “मुझे ऐसा महसूस हो रहा है” जैसे शब्द अपनाने चाहिए। कभी-कभी हम अपनी भावनाओं में इतना खो जाते हैं कि पार्टनर को गलत ठहराने लगते हैं।