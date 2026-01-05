Language
    ब्रेकअप का मतलब कड़वाहट नहीं, बिना दिल दुखाए इस तरह निकले रिश्ते से बाहर

    By Priyam Kumari Edited By: Priyam Kumari
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 04:19 PM (IST)

    रिश्ता जोड़ना जितना सुखद है, उसे खत्म करना उतना ही मुश्किल। अक्सर ब्रेकअप कड़वाहट और गुस्से का कारण बन जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे सम्मान के ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    गुड़ नोट पर रिश्ता खत्म करने के आसान तरीके (Picture Credit - Canva)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल के दौर में रिश्ते को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अक्सर लोग ब्रेकअप को खराब अनुभव मानते हैं। दर्द, कड़वाहट और गुस्से की भावनाओं से भरा यह पल किसी के लिए भी आसान नहीं होता। लेकिन याद रखें कि ब्रेकअप का मतलब यह नहीं कि आप अपने पार्टनर को चोट पहुंचाए या रिश्ते की यादें कड़वाहट में बदल जाएं। अगर सही तरीके से ब्रेकअप किया जाए, तो कड़वाहट और मेंटल स्ट्रेस से बचा जा सकता है।

    एक-दूसरे से करें कम्युनिकेट

    ब्रेकअप का सबसे सही तरीका है साफ और ईमानदार बातचीत। अगर आपको लगता है कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, तो इसे टालना या झूठ बोलना सही नहीं है। पार्टनर के सामने सीधे और शांति से अपनी बातों को रखें। उदाहरण के लिए: “मैं महसूस करता/करती हूं कि हमारी राहें अलग हो गई हैं, और मैं चाहता/चाहती हूं कि हम दोनों आगे बढ़ें।”

    सही टाइम और जगह चुनें

    relationship ]tips

    (Picture Credit - Canva)

    ब्रेकअप की बातचीत कभी भी गुस्से या इमोशन्स में आकर न करें। पब्लिक प्लेस, फोन कॉल या मैसेज के जरिए रिश्ता खत्म करना स्ट्रेस को बढ़ा सकता है। आमने-सामने बैठकर शांत माहौल में बात करना बेहतर ऑप्शन माना जाता है।

    अपने इमोशंस को संभालें

    ब्रेकअप एकतरफा फैसला भले हो, लेकिन इसमें दोनों पक्षों के इमोशन्स जुड़े होते हैं। इसे स्वीकार करें कि यह मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद आप खुद को संभालें। अगर आप गुस्सा, जलन या पछतावा दिखाते हैं, तो इससे न केवल पार्टनर को ठेस पहुंचेगा, बल्कि आपकी इज्जत पर भी बुरा असर हो सकता है।

    पार्टनर की इज्जत करें

    ब्रेकअप के दौरान गलत भाषा या झूठे आरोप लगाने से बचें। ऐसे में “तुम्हारी वजह से” जैसे शब्द रिश्ते को कड़वाहट में बदल सकते हैं। इसके बजाय “मुझे ऐसा महसूस हो रहा है” जैसे शब्द अपनाने चाहिए। कभी-कभी हम अपनी भावनाओं में इतना खो जाते हैं कि पार्टनर को गलत ठहराने लगते हैं।

    दूर तय करने पर सोचें

    tips to breakup without hurting your partner

    (Picture Credit - Canva)

    ब्रेकअप के बाद दोस्त बने रहने या कांटेक्ट में रहने पर खुलकर बात करें। कभी-कभी दोस्ती या बार-बार बातचीत इमोशन्स को उलझा देती है। एक-दूसरे के बीच की दूरी को तय करें ताकि दोनों पक्ष आगे बढ़ सकें।

    खुद पर ध्यान दें

    ब्रेकअप के तुरंत बाद खुद को गलत या अकेला महसूस करना आम बात है, लेकिन इस दौरान दोस्तों और परिवार का सहारा लें। अपने लिए समय निकालें और अपने इमोशन्स को समझें। धीरे-धीरे आप इसे एक नए चैप्टर के रूप में देख पाएंगे।

