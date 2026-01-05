किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत में बिल्कुल शेयर नहीं करनी चाहिए 5 बातें, वरना बाद में हो सकता है पछतावा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। रिलेशनशिप की शुरुआत का समय बहुत ही नाजुक और उत्साह से भरा होता है। इसे 'हनीमून फेज' भी कहा जाता है, जहां दोनों साथी एक-दूसरे को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। हालांकि, ईमानदारी किसी भी रिश्ते की नींव होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप पहले ही दिन अपनी पूरी 'लाइफ बुक' उनके सामने खोलकर रख दें (Dating Advice)।

दरअसल, कुछ बातें आपको अपने पार्टनर को तभी बतानी चाहिए, जब आपके रिश्ता को थोड़ा समय हो गया हो और दोनों के बीच विश्वास कायम हो चुका हो। आइए जानें इन 5 बातों (First Date Tips) के बारे में, जिन्हें रिलेशनशिप की शुरुआत में शेयर करने से बचना चाहिए।

पिछले रिश्तों की कड़वाहट अपने 'एक्स' के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करना एक बड़ा 'रेड फ्लैग' हो सकता है। अगर आप लगातार अपने पिछले पार्टनर की बुराई करते हैं या यह बताते हैं कि उन्होंने आपको कितना दुख पहुंचाया, तो आपके नए पार्टनर को लग सकता है कि आप अभी भी पुराने रिश्ते से बाहर नहीं निकले हैं। साथ ही, इससे आपकी इमेज एक ऐसे व्यक्ति की बन जाती है, जो हमेशा शिकायत करता रहता है।

परिवार के विवाद या बुराइयां हर परिवार में कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन शुरुआती मुलाकातों में अपने परिवार के झगड़ों या निजी पारिवारिक विवादों को शेयर करना जल्दबाजी होगी। जब तक सामने वाला व्यक्ति आपके और आपके परिवार के साथ सहज न हो जाए, तब तक ऐसी बातें उनके मन में आपके परिवार की नेगेटिव इमेज बना सकती हैं, जिसे बदलना भविष्य में मुश्किल हो सकता है।

अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बताना चाहे आप बहुत अमीर हों या किसी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हों, अपने बैंक बैलेंस, सैलरी या कर्ज की जानकारी शुरुआत में ही न दें। पैसा एक संवेदनशील विषय है। बहुत जल्दी इसके बारे में बात करने से या तो सामने वाला आपके पैसों की वजह से आपके करीब आ सकता है या आपकी आर्थिक स्थिति जानकर आपसे दूर जा सकता है। इसलिए रिश्ते का आधार पैसे के बजाय पर्सनैलिटी को रहने दें।

अपनी हर छोटी कमियां हम सभी में कुछ कमियां होती हैं, लेकिन पहली कुछ मुलाकातों में ही अपनी सारी सेल्फ-डाउट या असुरक्षाओं के बारे में बताना आपके आत्मविश्वास को कम दिखाता है। दरअसल, शुरुआत में पार्टनर आपकी खूबियों से आकर्षित होता है। इसलिए अपनी कमियों को तब शेयर करें, जब आप दोनों के बीच भरोसा कायम हो जाए और आप किस तरह के व्यक्ति हैं, इस बारे में आपका पार्टनर समझ जाए।