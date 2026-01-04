क्या है 'Love-loreing'? आखिर क्यों Gen Z इस नए डेटिंग स्टाइल को कर रहा है पसंद

Language
    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 02:48 PM (IST)

    क्या है डेटिंग का नया ट्रेंड ‘लव-लोरिंग’ (Image Source: AI-Generated) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल डेटिंग की दुनिया में हर दिन कुछ नया सुनने को मिलता है। घोस्टिंग, ब्रेडक्रंबिंग और सिचुएशनशिप के बाद, अब एक नया शब्द ट्रेंड कर रहा है- 'Love-loreing'। अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो आपने 'Dating for the plot' के बारे में जरूर सुना होगा। असल में, यही लव-लोरिंग है। आइए जानते हैं कि यह आखिर है क्या और आज की युवा पीढ़ी (Gen Z) इसे इतना पसंद क्यों कर रही है।

    लव-लोरिंग का असली मतलब क्या है?

    आसान शब्दों में कहें तो, लव-लोरिंग का मतलब है- सिर्फ एक पार्टनर खोजने के लिए डेट न करना, बल्कि 'कहानियों' और अनुभवों के लिए डेट करना।

    पुराने समय में लोग डेटिंग का मकसद सिर्फ शादी या लंबे रिश्ते को मानते थे, लेकिन लव-लोरिंग करने वाले लोग सोचते हैं, "अगर यह रिश्ता नहीं भी चला, तो कम से कम मेरे पास दोस्तों को सुनाने के लिए एक मजेदार कहानी तो होगी।" यह डेटिंग को एक गंभीर मिशन के बजाय एक रोमांचक फिल्म की तरह देखने का तरीका है।

    Gen Z को यह तरीका क्यों पसंद आ रहा है?

    जेन-जी (1997-2012 के बीच जन्मे लोग) के लिए यह ट्रेंड सिर्फ टाइमपास नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल चॉइस है। इसके पीछे कुछ खास कारण हैं:

    'परफेक्ट' पार्टनर खोजने का दबाव नहीं

    आजकल सच्चा प्यार खोजने का दबाव बहुत ज्यादा है। लव-लोरिंग इस दबाव को खत्म कर देता है। जब आप सिर्फ एक अच्छी कहानी या अनुभव के लिए किसी से मिलते हैं, तो आप इस चिंता में नहीं रहते कि "क्या हम शादी करेंगे?"। आप बस उस पल को जीते हैं।

    खराब डेट्स भी अब बेकार नहीं लगतीं

    हम सभी की जिंदगी में कुछ ऐसी डेट्स होती हैं जो बहुत बुरी या अजीब होती हैं। पहले लोग इनसे निराश हो जाते थे, लेकिन लव-लोरिंग में, एक बुरी डेट का मतलब है- एक शानदार कहानी। अगर डेट पर कुछ अजीब होता है, तो जेन-जी इसे अपनी 'लव-लोर' का एक दिलचस्प अध्याय मानकर खुश हो जाता है।

    अलग-अलग तरह के लोगों से मिलने का मौका

    जब आप पार्टनर नहीं ढूंढ रहे होते, तो आप उन लोगों को भी डेट करने को तैयार हो जाते हैं जो शायद आपके 'टाइप' के नहीं हैं। इससे लोगों को नए नजरिए, नई जगहें और नए अनुभव मिलते हैं। यह खुद को और दुनिया को जानने का एक तरीका बन गया है।

    'मेन कैरेक्टर' वाली फीलिंग

    जेन-जी को अपनी जिंदगी का 'मुख्य किरदार' बनना बेहद पसंद है। लव-लोरिंग उन्हें महसूस कराता है कि वे अपनी खुद की फिल्म में जी रहे हैं, जहां हर नया व्यक्ति उनकी कहानी में एक नया मोड़ लेकर आता है।

    प्यार मिले न मिले, ‘कहानियां’ जरूर मिलेंगी

    लव-लोरिंग डेटिंग को हल्का-फुल्का और मजेदार बनाता है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अभी किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं बंधना चाहते, लेकिन अकेले भी नहीं रहना चाहते। हालांकि, अगर आप वाकई में घर बसाना चाहते हैं, तो यह तरीका शायद आपको थका सकता है। हालांकि, एक बात तो तय है- चाहे प्यार मिले या न मिले, लव-लोरिंग करने वालों के पास सुनाने के लिए कहानियों की कभी कमी नहीं होती है।

