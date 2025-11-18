Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'वॉशरूम' कहें या 'रेस्ट रूम'? 5 जगहों पर टॉयलेट के लिए क्या है सही नाम, आज ही जान लें!

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:40 PM (IST)

    सार्वजनिक जगहों पर टॉयलेट के लिए कई नाम प्रचलित हैं, जैसे वॉशरूम, रेस्ट रूम, लैवेटरी और टॉयलेट। 'वॉशरूम' उत्तरी अमेरिका में आम है, जिसमें टॉयलेट और सिंक दोनों होते हैं। 'रेस्ट रूम' आराम करने की जगह के साथ टॉयलेट को दर्शाता है। वर्ल्ड टॉयलेट डे के मौके पर आज जानेंगे अलग-अलग जगहों पर इस्तेमाल होने वाले टॉयलेट के 5 अलग नाम। 

    prefferd source google
    Hero Image

    टॉयलेट के विभिन्न नाम: जानिए कहां क्या कहते हैं! (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर साल 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। यह दिन कई मायने में खास है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक आज भी कई लोग ऐसे हैं, जिनके पास शौचालय नहीं है। ऐसे में इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को शौचालय के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करना है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हम सभी रोजाना ही टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। आम बोलचाल में इसे टॉयलेट या वॉशरूम कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टॉयलेट के लिए और भी कई सारे नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि, इन सभी नामों का इस्तेमाल अलग-अलग जगहों के लिए किया जाता है। आज टॉयलेट डे के मौके पर हम आपको बताएंगे किस जगह पर टॉयलेट के कौन-सा नाम इस्तेमाल किया जाता है। 

    बाथरूम

    bathrrom

    आमतौर पर टॉयलेट को ज्यादातर लोग बाथरूम कहते हैं। वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि नहाने के लिए इस्तेमाल होने वाली जगह को बाथरूम कहा जाता है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। दरअसल, घरों में मौजूद टॉयलेट को बाथरूम कहा जाता है, जिसमें नल, शॉवर, वॉशबेसिन और कभी-कभी शौचालय भी होता है।

    वॉशरूम

    toilet (2)

    स्कूल या ऑफिस में इस्तेमाल किए जाने वाला टॉयलेट को वॉशरूम कहा जाता है। इसके शाब्दिक अर्थ को अगर समझें, तो वॉशरूम का मतलब एक ऐसा रूम होता है, जो जिसे शौच और हाथ धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।  

    रेस्टरूम

    restroom

    यह भी टॉयलेट के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है। टॉयलेट के लिए रेस्टरूम शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर मॉल या किसी अन्य पब्लिक जगहों के लिए किया जाता है। रेस्टरूम यानी ग्राहकों के इस्तेमाल के लिए शौचालय वाला कमरा। 

    लैवेटरी

    bathrrom

    टॉयलेट के लिए लैवेटरी शब्द का इस्तेमाल खासतौर पर एयर प्लेन्स में किया जाता है। अगर आप प्लेन में गए हैं, तो आपने यह गौर किया होगा कि फ्लाइट में टॉयलेट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहां इसे लैवेटरी कहा जाता है।

    पाउडर रूम

    powder room (1)

    यह आपको सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन टॉयलेट को पाउडर रूम भी कहा जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल खासतौर पर किसी पब्लिक बील्डिंग जैसे रेस्टोरेंट, होटल, थिएटर में महिलाओं के शौचालय के लिए किया जाता है।

    यह भी पढ़ें- क्यों हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है 'World Toilet Day'? मानव स्वास्थ्य और गरिमा से जुड़ा है यह दिन

    यह भी पढ़ें- पब्लिक टॉयलेट के दरवाजे जमीन को क्यों नहीं छूते... सिर्फ साफ-सफाई नहीं, ये 3 बातें भी हैं वजह