'वॉशरूम' कहें या 'रेस्ट रूम'? 5 जगहों पर टॉयलेट के लिए क्या है सही नाम, आज ही जान लें!

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर साल 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। यह दिन कई मायने में खास है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक आज भी कई लोग ऐसे हैं, जिनके पास शौचालय नहीं है। ऐसे में इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को शौचालय के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करना है।

हम सभी रोजाना ही टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। आम बोलचाल में इसे टॉयलेट या वॉशरूम कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टॉयलेट के लिए और भी कई सारे नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि, इन सभी नामों का इस्तेमाल अलग-अलग जगहों के लिए किया जाता है। आज टॉयलेट डे के मौके पर हम आपको बताएंगे किस जगह पर टॉयलेट के कौन-सा नाम इस्तेमाल किया जाता है।

बाथरूम आमतौर पर टॉयलेट को ज्यादातर लोग बाथरूम कहते हैं। वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि नहाने के लिए इस्तेमाल होने वाली जगह को बाथरूम कहा जाता है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। दरअसल, घरों में मौजूद टॉयलेट को बाथरूम कहा जाता है, जिसमें नल, शॉवर, वॉशबेसिन और कभी-कभी शौचालय भी होता है।

वॉशरूम स्कूल या ऑफिस में इस्तेमाल किए जाने वाला टॉयलेट को वॉशरूम कहा जाता है। इसके शाब्दिक अर्थ को अगर समझें, तो वॉशरूम का मतलब एक ऐसा रूम होता है, जो जिसे शौच और हाथ धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

रेस्टरूम यह भी टॉयलेट के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है। टॉयलेट के लिए रेस्टरूम शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर मॉल या किसी अन्य पब्लिक जगहों के लिए किया जाता है। रेस्टरूम यानी ग्राहकों के इस्तेमाल के लिए शौचालय वाला कमरा।