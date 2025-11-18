क्यों हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है 'World Toilet Day'? मानव स्वास्थ्य और गरिमा से जुड़ा है यह दिन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर साल 19 नवंबर को दुनिया भर में 'विश्व शौचालय दिवस' (World Toilet Day 2025) मनाया जाता है। पहली नजर में, यह नाम अटपटा लग सकता है, लेकिन यह दिन वास्तव में एक गंभीर मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है।

यह दिन मानव गरिमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और विकास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसलिए यह दिन बेहद खास है। आइए जानें क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे और इसका महत्व (World Toilet Day Significance) क्या है।

क्यों मनाया जाता है यह दिन? वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया की उस बड़ी आबादी के संघर्षों को उजागर करना है जो आज भी एक सुरक्षित और स्वच्छ शौचालय की बुनियादी सुविधा से दूर हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, आज भी दुनिया में लगभग 3.5 अरब लोगों के पास शौचालय नहीं है, जबकि लगभग 41.9 करोड़ लोग खुले में शौच को मजबूर हैं।

(Picture Courtesy: Freepik) खुले में शौच करने के दुष्परिणाम खुले में शौच की यह प्रथा केवल एक सामाजिक या सांस्कृतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर स्वास्थ्य संकट का कारण बनती है। खुले में मल-मूत्र करने से वह मिट्टी, नदियों और ग्राउंड वॉटर को दूषित कर देता है। यह दूषित पानी हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस और डायरिया जैसी घातक बीमारियों को जन्म देता है।