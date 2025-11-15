पब्लिक टॉयलेट के दरवाजे जमीन को क्यों नहीं छूते... सिर्फ साफ-सफाई नहीं, ये 3 बातें भी हैं जिम्मेदार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी मॉल, सिनेमा हॉल या रेलवे स्टेशन पर पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते समय यह ध्यान दिया है कि उसके दरवाजे जमीन को क्यों नहीं छूते?

जी हां, दरवाजे के निचले हिस्से में अक्सर एक खाली जगह छोड़ी जाती है। पहली नजर में यह प्राइवेसी से समझौता लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक नहीं, बल्कि कई सोचे-समझे और व्यावहारिक कारण हैं। आइए जानते हैं।

(Image Source: AI-Generated)

साफ-सफाई में आसानी

पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल दिन भर सैंकड़ों लोग करते हैं, जिससे फर्श पर पानी और गंदगी जमा हो जाती है। यह सबसे बड़ा कारण है कि दरवाजों को नीचे से छोटा रखा जाता है।

दरवाजों के नीचे गैप होने से सफाईकर्मी बिना हर स्टॉल को खोले झाड़ू, वाइपर या मॉप आसानी से लगा सकते हैं।

टॉयलेट धोने के बाद गंदा पानी आसानी से बाहर निकल जाता है, जिससे फर्श गीला नहीं रहता और बदबू कम होती है।

चूंकि फर्श लगातार गीला रहता है, अगर दरवाजा जमीन को छूएगा तो नमी के कारण वह जल्दी सड़ सकता है। नीचे जगह होने से दरवाजा पानी के सीधे संपर्क से बचा रहता है।

इमरजेंसी में तुरंत मदद

किसी भी पब्लिक एरिया में सुरक्षा सबसे जरूरी होती है। यह गैप आपातकालीन स्थितियों से निपटने में बहुत मददगार होता है।