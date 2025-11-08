Language
    फ्लश में क्यों होते हैं दो बटन? जानें बड़े और छोटे बटन का कैसे होता है सही इस्तेमाल

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 04:22 PM (IST)

    हम रोजाना टॉयलेट फ्लश का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आजकल के मॉडर्न फ्लश टैंक पर एक नहीं, बल्कि दो बटन होते हैं- एक छोटा और एक बड़ा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये दोनों बटन एक ही काम करते हैं, या कभी-कभी दोनों को एक साथ दबा देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दो बटनों के पीछे एक बहुत खास वजह छिपी है?

    फ्लश में दो बटन क्यों होते हैं? ज्यादातर लोग नहीं जानते वजह (Image Source: Freepik) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम सबने टॉयलेट फ्लश का इस्तेमाल किया है, लेकिन क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है कि फ्लश टैंक पर एक नहीं, बल्कि दो बटन क्यों होते हैं? एक बटन छोटा होता है और दूसरा उससे बड़ा। ज्यादातर लोग इन्हें बस ऐसे ही दबा देते हैं, या शायद हमेशा बड़ा वाला बटन इस्तेमाल करते हैं, यह सोचकर कि दोनों का काम तो एक ही है।

    अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप अनजाने में हर साल हजारों लीटर पानी बर्बाद कर रहे हैं। आज हम उस खुफिया तकनीक को जानने वाले हैं, जिसे ड्यूल फ्लश सिस्टम कहते हैं। यह तकनीक आपको न केवल पानी बचाने में मदद करती है, बल्कि आपको यह भी बताती है कि किस 'वेस्ट' के लिए कितना पानी जरूरी है।

    दो बटन होने का असली कारण

    टॉयलेट फ्लश में दो बटन देने की तकनीक को 'ड्यूल फ्लश सिस्टम' कहा जाता है। इसे 1980 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए शुरू किया गया था। इसका मुख्य मकसद यह है कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से पानी का इस्तेमाल करें, ताकि पीने योग्य पानी को बचाया जा सके।

    अगर हम इन बटनों का सही इस्तेमाल करें, तो एक अनुमान के मुताबिक, हम एक साल में अपने घर में 20,000 लीटर तक पानी बचा सकते हैं।

    छोटा बटन

    फ्लश पर लगा छोटा बटन 'हाफ फ्लश' के लिए होता है।

    • कितना पानी: इसे दबाने पर टैंक से लगभग 3 से 4 लीटर पानी ही निकलता है।
    • कब इस्तेमाल करें: इसका इस्तेमाल तब करना चाहिए जब आपको केवल यूरिन फ्लश करना हो। चूंकि यह लिक्विड वेस्ट होता है, इसलिए इसे बहाने के लिए कम पानी की जरूरत होती है।

    बड़ा बटन

    फ्लश पर लगा बड़ा बटन 'फुल फ्लश' के लिए होता है।

    • कितना पानी: इसे दबाने पर टैंक से 6 से 9 लीटर तक पानी बाहर आता है।
    • कब इस्तेमाल करें: इसका इस्तेमाल तब करना चाहिए जब आपको मल (पॉटी या सॉलिड वेस्ट) फ्लश करना हो। सॉलिड वेस्ट को कमोड से पूरी तरह साफ करने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इस बटन का उपयोग किया जाता है।

    क्या होता है जब आप दोनों बटन दबाते हैं?

    कई बार लोग जानकारी के अभाव में दोनों बटन एक साथ दबा देते हैं या हमेशा बड़ा बटन ही इस्तेमाल करते हैं। इससे हर बार जरूरत से ज्यादा पानी बर्बाद होता है। पानी एक अनमोल संसाधन है, और ड्यूल फ्लश सिस्टम हमें इसे बचाने का एक आसान मौका देता है। अगली बार फ्लश का इस्तेमाल करते समय, अपनी जरूरत के हिसाब से सही बटन दबाकर आप भी जल संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं।

