फ्लश में क्यों होते हैं दो बटन? जानें बड़े और छोटे बटन का कैसे होता है सही इस्तेमाल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम सबने टॉयलेट फ्लश का इस्तेमाल किया है, लेकिन क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है कि फ्लश टैंक पर एक नहीं, बल्कि दो बटन क्यों होते हैं? एक बटन छोटा होता है और दूसरा उससे बड़ा। ज्यादातर लोग इन्हें बस ऐसे ही दबा देते हैं, या शायद हमेशा बड़ा वाला बटन इस्तेमाल करते हैं, यह सोचकर कि दोनों का काम तो एक ही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप अनजाने में हर साल हजारों लीटर पानी बर्बाद कर रहे हैं। आज हम उस खुफिया तकनीक को जानने वाले हैं, जिसे ड्यूल फ्लश सिस्टम कहते हैं। यह तकनीक आपको न केवल पानी बचाने में मदद करती है, बल्कि आपको यह भी बताती है कि किस 'वेस्ट' के लिए कितना पानी जरूरी है।

दो बटन होने का असली कारण टॉयलेट फ्लश में दो बटन देने की तकनीक को 'ड्यूल फ्लश सिस्टम' कहा जाता है। इसे 1980 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में पानी की बर्बादी को रोकने के लिए शुरू किया गया था। इसका मुख्य मकसद यह है कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से पानी का इस्तेमाल करें, ताकि पीने योग्य पानी को बचाया जा सके।

अगर हम इन बटनों का सही इस्तेमाल करें, तो एक अनुमान के मुताबिक, हम एक साल में अपने घर में 20,000 लीटर तक पानी बचा सकते हैं। छोटा बटन फ्लश पर लगा छोटा बटन 'हाफ फ्लश' के लिए होता है। कितना पानी: इसे दबाने पर टैंक से लगभग 3 से 4 लीटर पानी ही निकलता है।

इसे दबाने पर टैंक से लगभग 3 से 4 लीटर पानी ही निकलता है। कब इस्तेमाल करें: इसका इस्तेमाल तब करना चाहिए जब आपको केवल यूरिन फ्लश करना हो। चूंकि यह लिक्विड वेस्ट होता है, इसलिए इसे बहाने के लिए कम पानी की जरूरत होती है। बड़ा बटन फ्लश पर लगा बड़ा बटन 'फुल फ्लश' के लिए होता है।