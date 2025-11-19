Language
    रूम फ्रेशनर की जगह इस्तेमाल करें ये 4 देसी चीजें, हवा भी साफ रहेगी और घर भी महकेगा

    By Meenakshi NaiduEdited By: Harshita Saxena
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 08:14 PM (IST)

    घर को सिर्फ साफ-सुथरा रखना ही काफी नहीं, उसमें भीनी-भीनी खुशबू भी जरूरी है जो हर आने-जाने वाले को सुकून दे। महंगे रूम फ्रेशनर की जगह आप कुछ घरेलू और नेचुरल उपाय अपनाकर अपने घर को महका सकते हैं। नींबू-लौंग, एसेंशियल ऑयल, कपूर, फ्रेश फ्लावर्स, पोटपरी जैसे आसान नुस्खे अपनाकर आप अपने घर को हमेशा फ्रेश और स्वागतयोग्य बना सकते हैं। ये उपाय इतने असरदार हैं कि आपके गेस्ट तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे।

    घर को महकाएं प्राकृतिक तरीके से: आसान घरेलू उपाय (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। घर की साफ-सफाई और सजावट जितनी जरूरी है, उतनी ही अहमियत होती है वहां की खुशबू की भी। जब कोई गेस्ट घर में प्रवेश करे और उन्हें एक ताजगी भरी भीनी-सी खुशबू महसूस हो, तो वह न सिर्फ मन को भाएगी बल्कि आपके सलीके और देखभाल की भी तारीफ होगी।

    मार्केट में मौजूद केमिकल वाले रूम फ्रेशनर से केवल कुछ देर की खुशबू आती है, जो कई बार सिर दर्द या एलर्जी का कारण भी बन सकती है। वहीं,घरेलू और प्राकृतिक उपायों से आप लंबे समय तक घर को महका सकते हैं और एक पॉजिटिव माहौल भी बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कुछ असरदार और आसान घरेलू उपायों के बारे में, जो आपके घर को नेचुरली फ्रेश और महकता हुआ बना देंगे

    नींबू और लौंग का जादू

    आधा कटा हुआ नींबू लें और उसमें 4-5 लौंग चुभोकर कमरे में रख दें। इससे एक नेचुरल सिट्रस और स्पाइसी खुशबू आती है, जो मच्छरों को भी दूर रखती है।

    एसेंशियल ऑयल डिफ्यूजर

    लैवेंडर, रोज, लेमनग्रास या सैंडलवुड जैसे एसेंशियल ऑयल को पानी में मिलाकर डिफ्यूजर में डालें। यह घर में एक सुकून देने वाली खुशबू फैलाता है और स्ट्रेस भी कम करता है।

    बेकिंग सोडा फ्रेशनर

    एक कटोरी में बेकिंग सोडा में कुछ बूंदें एसेंशियल ऑयल की मिलाकर वॉशरूम, अलमारी या शू रैक में रखें।यह दुर्गंध को सोख लेता है और हल्की खुशबू छोड़ता है।

    कपूर की धूनी

    कपूर जलाकर घर के हर कोने में उसकी धूनी दें। यह सिर्फ हवा को शुद्ध नहीं करता, बल्कि एक पवित्र खुशबू भी फैलाता है जो घर को पॉजिटिव एनर्जी से भर देती है।

    फ्रेश फ्लावर्स का उपयोग

    गुलाब, मोगरा या रजनीगंधा जैसे फूलों को फूलदान में सजा दें। इनकी नेचुरल खुशबू से कमरा महक उठेगा और देखने में भी खूबसूरती बढ़ेगी।

    दालचीनी और इलायची का उबाला पानी

    एक बर्तन में पानी, दालचीनी स्टिक, इलायची और संतरे के छिलके डालकर उबालें। इसकी स्टीम पूरे घर को नेचुरली महकाएगी।

    नीम-तुलसी की धूनी

    नीम और तुलसी की पत्तियों को सुखाकर, उसमें थोड़ा घी मिलाकर जलाएं। यह बैक्टीरिया को भी खत्म करता है और वातावरण को शुद्ध करता है।

    एक जार कुछ घरेलू सामान

    सुखाए फूल, दालचीनी, लौंग और संतरे के छिलकों को एक जार में एसेंशियल ऑयल के साथ रखें। इसे ड्रॉइंग रूम या बेडरूम में सजाएं। इन उपायों से आपका घर न सिर्फ स्वच्छ और सुंदर दिखेगा, बल्कि हर मेहमान भी आपकी सराहना जरूर करेगा।