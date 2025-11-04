Language
    Kitchen Tips: दूध उबालते समय हमेशा याद रखें 3 ट्रिक्स, कभी नहीं छलकेगा बाहर

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 09:40 AM (IST)

    क्या दूध उबालते वक्त आपकी भी नजरें उसपर ठहरी रहती हैं और हल्का-सा ध्यान चूकने पर यह बर्तन से बाहर छलक जाता है? अगर हां, तो जान लें कि यह हर घर की कहानी है। ऐसे में, आज इस आर्टिकल में हम आपको ऐसे 3 सीक्रेट टिप्स (Kitchen Tips) शेयर करने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाने से भगौने को टकटकी लगाकर देखे बिना आप दूध को आसानी से बिना छलके उबाल सकते हैं।  

    अब उबालते वक्त नहीं छलकेगा दूध, अपनाएं ये 3 सीक्रेट टिप्स (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दूध उबालना एक ऐसा काम है, जिसमें पलक झपकते ही सारा दूध गैस पर फैल सकता है। हम कितनी भी सावधानी रखें, नजर हटते ही दूध उफनकर बाहर आ ही जाता है, जिससे न सिर्फ दूध बर्बाद होता है, बल्कि गैस भी गंदी हो जाती है, लेकिन अब आपको घंटों किचन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। जी हां, आपकी रसोई को साफ और आपके काम को आसान बनाने के लिए, पेश हैं 3 बेहद आसान और कारगर नुस्खे, जो दूध को कभी बाहर नहीं छलकने देंगे।

    (Image Source: AI-Generated)

    लकड़ी के चम्मच का कमाल

    यह सबसे पुराना और सबसे कारगर नुस्खा है। जब भी आप दूध उबालने के लिए बर्तन को गैस पर रखें, तो उस बर्तन के ऊपर आड़े में एक लकड़ी का चम्मच या करछुल रख दें। जैसे ही दूध उबलना शुरू होता है और झाग ऊपर उठने लगता है, वह लकड़ी के संपर्क में आकर शांत हो जाता है।

    लकड़ी गर्मी की पुअर कंडक्टर होती है। जब उबलता हुआ दूध लकड़ी से टकराता है, तो झाग की परत टूट जाती है और भाप को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, जिससे दूध उफनकर बाहर नहीं गिरता।

    घी/मक्खन की चिकनाई वाला कवच

    यह एक शानदार ट्रिक है जो आपके दूध को बाहर छलकने से रोकती है। दूध उबालने से ठीक पहले, बर्तन के अंदरूनी किनारों पर थोड़ा-सा घी या मक्खन लगा दें। ध्यान रहे, आपको इसे केवल ऊपर के किनारों पर लगाना है, नीचे नहीं।

    चिकनाई एक तरह की सुरक्षा परत बनाती है। जब दूध उबलकर ऊपर आता है, तो चिकनाई के कारण दूध की सतह पर बनने वाले बुलबुले या झाग, बर्तन के किनारों को पार नहीं कर पाते और अंदर ही दब जाते हैं।

    बर्तन में एक छोटा स्टील का चम्मच

    यह नुस्खा भी बहुत असरदार है। दूध को गैस पर रखने के बाद, उसके अंदर एक छोटा स्टील का चम्मच या एक छोटी कटोरी डाल दें। यह नुस्खा सुनिश्चित करता है कि दूध उबलने पर भी बाहर न गिरे।

    बर्तन में पड़ा स्टील का चम्मच या कटोरी तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह झाग की परत को तोड़ने के लिए एक 'बाधा' का काम करता है, जिससे भाप सही समय पर बाहर निकल पाती है और दूध तेजी से उफनता नहीं है।

    इन सिंपल और इफेक्टिव ट्रिक्स को अपनाने के बाद, आप निश्चिंत होकर दूध उबाल सकती हैं और किचन के दूसरे काम भी निपटा सकती हैं। ऐसे में, अब दूध उबालने के लिए आपको घंटों गैस के सामने खड़े रहने की जरूरत नहीं।

