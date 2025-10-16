बॉडी मिस्ट का जादू! क्यों है यह टीनएजर्स पहली पसंद, जानें क्या है इसमें इतना खास?
दिनभर खुशबूदार बने रहने के लिए बॉडी मिस्ट एक अच्छा और पॉकेट फ्रेंडली ऑप्शन है। इसमें इस्तेमाल होने वाले नेचुरल हर्ब्स और ऑयल्स इसे स्किन के लिए भी लाइट बनाता है। यह मूड बेहतर बनाता है और पूरे दिन तरोताजा होने का एहसास देता है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। यह सोचकर आपको भी हैरानी हो रही होगी, परफ्यूम की इतनी सारी वैराइटी के बीच भला बॉडी मिस्ट की क्या जरूरत? लेकिन जिन लोगों को सुबह नहाने से लेकर सोने जाने तक भी महकते रहना पसंद है उनके वॉर्डरोब का यह आजकल एक जरूरी हिस्सा बन गया है। टीनएजर्स के बीच बेहद पसंद की जाने वाली फ्रेगरेंस की यह वैराइटी हर किसी के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। आइए बॉडी मिस्ट की इस खुबशू के बारे में थोड़ा और जानते हैं।
क्या होता है बॉडी मिस्ट
परफ्यूम के मुकाबले बॉडी मिस्ट ज्यादा हल्का, सौम्य होता है। खुशबू को ओवरपावर किए बिना ही यह एक अच्छी-सी महक देता है। परफ्यूम जहां अल्कोहल-बेस्ड और ज्यादा कन्स्ट्रेशन के साथ होता है, बॉडी मिस्ट में नेचुरल ऑयल्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है।
इस तरह लगाएं बॉडी मिस्ट
परफ्यूम की तरह ही बॉडी मिस्ट को सीधे स्किन पर स्प्रे किया जा सकता है। नहाने के तुरंत बाद ही इसे स्प्रे करने से आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। इसे लगाने से पहले बॉडी बटर का इस्तेमाल करने से ज्यादा अच्छी खुशबू मिलती है। इसकी फ्रेगरेंस 3 से 4 घंटों तक बनी रहती है, इसलिए कुछ घंटों बाद दोबारा लगाने की जरूरत होती है।
बॉडी मिस्ट के ये हैं फायदे
- यह आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करता है और इसकी भीनी-भीनी हल्की खुशबू पूरे दिन आपका मूड अच्छा बनाए रखती है।
- इसकी खुशबू लेयरिंग के लिए अच्छी होती है। आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसकी महक लंबे समय तक टिकती है जैसे बाकी स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ।
- इसकी हल्की फ्रेगरेंस की वजह से आप इसे वर्कआउट के बाद या फिर किसी मीटिंग से पहले भी लगा सकते हैं।
- इसमें वॉटर कंटेंट होता है इसलिए स्किन के लिए अच्छा होता है। साथ ही इसमें कई तरह के हर्ब्स, एसेंशियल ऑयल भी ब्लेंड किए जाते हैं। इसलिए रोजाना इस्तेमाल के लिए सेफ माना जाता है।
बजट फ्रेंडली भी होता है
परफ्यूम के मुकाबले फ्रेगरेंस ऑयल्स के कम कन्स्ट्रेशन के कारण बॉडी मिस्ट की कीमत भी कम होती है। यह पॉकेट फ्रेंडली होने के साथ-साथ ट्रैवल फ्रेंडली भी होता है। इसे आप स्कूल बैग, छोटे-से पर्स में भी आसानी से कैरी कर सकते हैं।
