बॉडी मिस्ट का जादू! क्यों है यह टीनएजर्स पहली पसंद, जानें क्या है इसमें इतना खास?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। यह सोचकर आपको भी हैरानी हो रही होगी, परफ्यूम की इतनी सारी वैराइटी के बीच भला बॉडी मिस्ट की क्या जरूरत‌? लेकिन जिन लोगों को सुबह नहाने से लेकर सोने जाने तक भी महकते रहना पसंद है उनके वॉर्डरोब का यह आजकल एक जरूरी हिस्सा बन गया है। टीनएजर्स के बीच बेहद पसंद की जाने वाली फ्रेगरेंस की यह वैराइटी हर किसी के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। आइए बॉडी मिस्ट की इस खुबशू के बारे में थोड़ा और जानते हैं।

क्या होता है बॉडी मिस्ट परफ्यूम के मुकाबले बॉडी मिस्ट ज्यादा हल्का, सौम्य होता है। खुशबू को ओवरपावर किए बिना ही यह एक अच्छी-सी महक देता है। परफ्यूम जहां अल्कोहल-बेस्ड और ज्यादा कन्स्ट्रेशन के साथ होता है, बॉडी मिस्ट में नेचुरल ऑयल्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है।

इस तरह लगाएं बॉडी मिस्ट परफ्यूम की तरह ही बॉडी मिस्ट को सीधे स्किन पर स्प्रे किया जा सकता है। नहाने के तुरंत बाद ही इसे स्प्रे करने से आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। इसे लगाने से पहले बॉडी बटर का इस्तेमाल करने से ज्यादा अच्छी खुशबू मिलती है। इसकी फ्रेगरेंस 3 से 4 घंटों तक बनी रहती है, इसलिए कुछ घंटों बाद दोबारा लगाने की जरूरत होती है।