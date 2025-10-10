क्या आप जानते हैं परफ्यूम लगाने का सही तरीका? दिनभर महकते रहने के लिए अपनाएं ये टिप्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर समय महकाते रहना भला किसे पसंद नहीं आता, इसलिए तो लोग रोजाना परफ्यूम लगाते हैं और अलग-अलग वैराइटी ट्राई भी करते रहते हैं। लेकिन कुछ ही घंटों में परफ्यूम का असर कम हो जाता है और महक भी चली जाती है। आखिर परफ्यूम को किस तरह लगाया जाए कि लंबे समय तक आप महकते रहें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस तरह स्प्रे करें परफ्यूम नहाने के बाद अपनी स्किन को अच्छी तरह ड्राई कर लें।

परफ्यूम को स्प्रे करने से पहले नॉन-सेंटेड बॉडी लोशन लगाएं।

अपनी कुहनी, कलाई और घुटनों के पिछले हिस्से पर स्प्रे करें।

परफ्यूम को अपने कॉलरबोन और गर्दन के पीछे उंगली की मदद से लगाएं।

कानों के पीछे या अपनी नाभि के आस-पास भी इसे लगाएं।

परफ्यूम को स्किन पर कुछ इंच की दूरी से स्प्रे करें। इस तरह मिलेगी नेचुरल खुशबू गर्दन के पीछे या पीठ पर परफ्यूम स्प्रे करने से दिनभर एक नेचुरल खुशबू आती रहती है। यह हिस्सा कपड़े से ढका होता है, जिसकी वजह से दिनभर की जाने वाली एक्टिविटी के बाद भी एक भीनी-सी खुशबू बनी रहती है। यदि आपका स्प्रे बेहद लाइट और फ्लोरल खुबशू वाला है तो कुछ घंटों पर दोबारा स्प्रे करने से यह और लंबा चलेगा।