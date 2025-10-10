क्या आप जानते हैं परफ्यूम लगाने का सही तरीका? दिनभर महकते रहने के लिए अपनाएं ये टिप्स
हर कोई चाहता है कि वह हमेशा महकता रहे, इसलिए परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं। परफ्यूम को सही तरीके से लगाने से उसकी खुशबू लंबे समय तक बनी रहती है। नहाने के बाद, त्वचा को सुखाकर, बिना सुगंध वाला बॉडी लोशन लगाकर परफ्यूम स्प्रे करें। गर्दन और पीठ पर लगाने से नेचुरल खुशबू आती है। बालों को महकाने के लिए कंघी पर स्प्रे करें। हर 6-7 घंटे में परफ्यूम को री-अप्लाई करें और परफ्यूम को नमी और धूप से बचाकर रखें।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर समय महकाते रहना भला किसे पसंद नहीं आता, इसलिए तो लोग रोजाना परफ्यूम लगाते हैं और अलग-अलग वैराइटी ट्राई भी करते रहते हैं। लेकिन कुछ ही घंटों में परफ्यूम का असर कम हो जाता है और महक भी चली जाती है। आखिर परफ्यूम को किस तरह लगाया जाए कि लंबे समय तक आप महकते रहें।
इस तरह स्प्रे करें परफ्यूम
- नहाने के बाद अपनी स्किन को अच्छी तरह ड्राई कर लें।
- परफ्यूम को स्प्रे करने से पहले नॉन-सेंटेड बॉडी लोशन लगाएं।
- अपनी कुहनी, कलाई और घुटनों के पिछले हिस्से पर स्प्रे करें।
- परफ्यूम को अपने कॉलरबोन और गर्दन के पीछे उंगली की मदद से लगाएं।
- कानों के पीछे या अपनी नाभि के आस-पास भी इसे लगाएं।
- परफ्यूम को स्किन पर कुछ इंच की दूरी से स्प्रे करें।
इस तरह मिलेगी नेचुरल खुशबू
गर्दन के पीछे या पीठ पर परफ्यूम स्प्रे करने से दिनभर एक नेचुरल खुशबू आती रहती है। यह हिस्सा कपड़े से ढका होता है, जिसकी वजह से दिनभर की जाने वाली एक्टिविटी के बाद भी एक भीनी-सी खुशबू बनी रहती है। यदि आपका स्प्रे बेहद लाइट और फ्लोरल खुबशू वाला है तो कुछ घंटों पर दोबारा स्प्रे करने से यह और लंबा चलेगा।
बालों को भी महकाएं
अपने बालों को संवारने से पहले अपनी कंघी के ऊपर भी आप परफ्यूम स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह आपके बाल भी महकते रहेंगे, लेकिन बालों पर सीधे स्प्रे करने से बचें।
हर 6-7 घंटे पर करें अप्लाई
खुशबू को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हर 6-7 घंटे पर परफ्यूम को रीअप्लाई करें। टच अप के लिए आप फटाफट सिर्फ अपनी कलाई और गर्दन के पीछे भी स्प्रे कर सकते हैं।
परफ्यूम लगाते समय इन गलितयों से बचें
- परफ्यूम लगाने के तुरंत बाद ही स्किन को रब कर देने से परफ्यूम की महक और आपके बॉडी का नेचुरल ऑयल मिलकर उसकी महक बदल देता है। इसलिए, स्प्रे करने के बाद अपने पल्स पॉइंट की स्किन को हल्का-सा बस थपथपाएं।
- एक बार में ढेर सारा परफ्यूम स्प्रे करने से औरों को तकलीफ हो सकती है। एक या दो बार से ज्यादा स्प्रे न करें। कोई भी नया परफ्यूम इस्तेमाल करने से पहले उसे घर पर पहले आजमा कर देखें, उसके बाद ही बाहर लगाकर जाएं।
इस तरह स्टोर करें अपने परफ्यूम
- बाथरूम काउंटर पर अपना परफ्यूम ना रखें। वहां मौजूद नमी उसकी महक और रंग में बदलाव ला सकती है।
- इसे आप अलमारी, केबिनेट या फिर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं।
- सीधी रोशनी या धूप वाली जगह पर भी अपने परफ्यूम स्टोर ना करें। इससे परफ्यूम जल्दी खराब हो जाते हैं।
