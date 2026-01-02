Language
    देश के सबसे साफ शहर में पानी बना जहर! हेल्दी रहना है, तो आज ही अपनाएं पानी साफ करने के 5 तरीके

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 02:57 PM (IST)

    इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद शहर की स्वच्छता पर सवाल उठे हैं। दूषित पानी गैस्ट्रोएंटेराइटिस, हैजा जैसी गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है, जो ...और पढ़ें

     जानें पानी शुद्ध करने के 5 आसान तरीके (Picture Credit- AI Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के बाद से ही लोगों में गुस्सा है। अपनी स्वच्छता के लिए पूरे देश में नंबर वन रहने वाला यह शहर आज सवालों के घेरे में है। शहर के भागीरथपुरा में नल का पानी पीने के बाद यहां लोगों के बीमार होने के मामले सामने आए। 

    दूषित पानी हमेशा से ही चिंता का विषय बना हुआ है। खासकर जल प्रदूषण दुनियाभर में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है, जिससे कई लोग प्रभावित हो रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) के अनुसार, दूषित पानी पीने से गैस्ट्रोएंटेराइटिस, हैजा, टाइफाइड और पेचिश जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जो गंभीर मामलों में मौत का प्रमुख कारण बन सकती है। ऐसे में अपने और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखने के लिए एहतियात बतरना जरूरी है। आज इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताएंगे, जिनकी मदद से आप पानी को पीने से पहले साफ और सुरक्षित बना सकते हैं।

    उबालना

    पानी को साफ और सुरक्षित बनाने का सबसे आसान तरीका इसे उबालना है। पानी उबालने से इसमें मौजूद बैक्टीरिया, वायरस और परजीवियों को मारने में मदद मिलती है। बेहतर नतीजों के लिए पानी को कम से कम एक से तीन मिनट तक उबालें। इस्तेमाल करने से पहले पानी को ठंडा होने दें।

    वॉटर प्यूरिफायर

    कई मॉर्डन वॉटर प्यूरिफायर में पानी को साफ करने के लिए RO+UV+UF जैसे कॉम्बिनेशनल का इस्तेमाल करते हैं:-

    • प्री-फिल्टर: (सेंडिमेंट/कार्बन) बड़े कणों, धूल, क्लोरीन और गंध को हटाते हैं।
    • RO मेम्ब्रेन: रिवर्स ऑस्मोसिस हैवी मेटल्स, केमिकल्स और सूक्ष्मजीवों सहित कई गंदगी को दूर करते हैं।
    • UV चैम्बर: अल्ट्रा वॉयलेट (UV) लाइट बिना किसी केमिकल के बैक्टीरिया और वायरस को मार सकता है।
    • UF फिल्टर: यह पानी को और भी साफ बनाता है।
    • पोस्ट-फिल्टर: तांबे जैसे लाभकारी मिनरल्स मिला सकते हैं या स्वाद में सुधार कर सकते हैं।

    एक्टिवेटेड चारकोल

    एक्टिवेटेड चारकोल पानी से गंदगी और संदूषकों को प्रभावी ढंग से छान सकता है, क्लोरीन, सेंडिमेंट्स और कुछ हैवी केमिकल्स को हटा सकता है और साथ ही पानी का स्वाद भी बढ़ा सकता है। हालांकि, यह बैक्टीरिया या वायरस को नहीं मारता है, इसलिए इसे अन्य शुद्धिकरण विधियों के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए। 

    केमिकल डिफेइन्फेक्शन

    क्लोरीन या आयोडीन जैसे केमिकल पानी को प्रभावी ढंग से साफ कर सकते हैं। बिना फ्रेग्नेंस वाले क्लोरीन ब्लीच या आयोडीन की कुछ बूंदें डालें, मिलाएं और इस्तेमाल करने से पहले कम से कम 30 मिनट के लिए छोड़ दें। यह तरीका कई प्रकार के बीमारी फैलना वाले कीटाणु को मार सकती है, लेकिन इससे पानी में एक अजीब-सा स्वाद रह सकता है और यह कुछ पैरासाइट्स के खिलाफ यह प्रभावी नहीं हो सकता है। 

    सोलर वॉटर डिसइन्फेक्शन 

    सीमित संसाधनों वाले क्षेत्रों में, सोलर डिसइन्फेक्शन पानी को साफ करने का एक सस्ता और सरल तरीका हो सकता है, जिसके लिए किसी खास डिवाइस की जरूरत नहीं होती है। यह तरीका पानी में मौजूद कीटाणु को खत्म करने के लिए सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करती है। 

