एंटीबायोटिक का अधिक सेवन कर रहा बैक्टीरिया के जीन में बदलाव, RMRC अध्ययन में खुलासा

गजाधर द्विवेदी, गोरखपुर। एंटीबायोटिक दवाओं के अंधाधुंध और अनियंत्रित उपयोग ने एक गंभीर स्वास्थ्य संकट को जन्म दे दिया है। दवाओं के अत्यधिक सेवन के कारण बैक्टीरिया अपने जीन में बदलाव कर रहे हैं, जिससे एंटीबायोटिक धीरे-धीरे निष्प्रभावी होती जा रही हैं।

क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र (आरएमआरसी) के एक अध्ययन में इसकी पुष्टि हुई है। अध्ययन के दौरान जब निमोनिया पैदा करने वाले बैक्टीरिया 'स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिएई' की जीनोम सिक्वेंसिंग की गई तो यह सामने आया कि बैक्टीरिया के जीन के उस हिस्से में बदलाव आ चुका है, जिस पर जाकर एंटीबायोटिक असर करती थीं।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। चिकित्सकों द्वारा बिना ठोस आवश्यकता के एंटीबायोटिक लिखने और आम लोगों द्वारा सामान्य बीमारियों में खुद ही एंटीबायोटिक का सेवन करने से बैक्टीरिया में ड्रग रेजिस्टेंस विकसित हो रहा है। परिणामस्वरूप, जब कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ता है और एंटीबायोटिक की सबसे अधिक जरूरत होती है, तब ये दवाएं असर नहीं दिखा पातीं।

इंडियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) की गोरखपुर शाखा आरएमआरसी में निमोनिया पर किए जा रहे अध्ययन के प्रारंभिक चरण में यह चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अध्ययन के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के करीब 600 रोगियों के पर्चों की जांच की गई। इसमें पाया गया कि लगभग सभी रोगियों को एंटीबायोटिक लिखी गई थी।

इतना ही नहीं, कुछ बाल रोगियों के पर्चों पर 500 एमजी एजिथ्रोमाइसिन लिखी गई, जबकि उनकी उम्र और वजन के अनुसार 250 एमजी की ही आवश्यकता थी। अनावश्यक डोज भी बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस बढ़ाने का एक बड़ा कारण माना जा रहा है।

आइसीएमआर के एक अध्ययन में यह भी सामने आया है कि 75 से 91 प्रतिशत तक बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो चुकी है। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी चिंता व्यक्त की है।