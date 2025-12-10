शराब की तरह ही है खाने की लत! 5 खतरनाक संकेत जो बताते हैं कि अब कंट्रोल करना है जरूरी

Language
    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, फैट, नमक या आर्टिफिशियल शुगर वाली चीजें खाने से ब्रेन डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल छोड़ता है। ड्रग्स, शराब और शॉपिंग या जुए जैसी आदतें ब्रेन के जिस हिस्से को प्रभावित करती है, ऐसे फूड आयटम भी वैसा ही प्रभाव दिखाते हैं। आइए, जानते हैं क्या है यह एडिक्शन, इसके लक्षण और इससे बचने के तरीकों के बारे में।  

    किन्हें है ज्यादा खतरा

    • ज्यादा जंक या अनहेल्दी फूड खाने वालों को
    • जिन बच्चों को कम उम्र में ही अनहेल्दी खाने की लत लग जाती है
    • खाने को तनाव या मूड स्विंग से लड़ने के लिए टूल की तरह इस्तेमाल करने वाले
    • कई स्टडीज इस एडिक्शन को अनुवांशिकता से भी जोड़कर देखते हैं

    क्या हैं इसके लक्षण

    • खाने की क्रेविंग
    • सिरदर्द
    • चिड़चिड़ाहट
    • बेचैनी

    इन पर भी पड़ता है असर

    • रिश्ते और सोशल लाइफ
    • प्रोफेशनल लाइफ
    • मनपसंद एक्टिवटीज
    • घर-परिवार के इवेंट में शिरकत करने पर

    ऐसे बचें इस लत से

    • इस एडिक्शन को ट्रिगर करने वाले फास्ट फूड या प्रोसेस्ड शुगर वाली चीजों से दूरी बनाकर पहले अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। इस प्रोसेस के लिए आप किसी एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं।
    • बॉडी को डिटॉक्स करने के बाद अपने खानपान की आदतों में बदलाव लाने की कोशिश करें। आपको उन लोगों, जगहों या स्थितियों से बचने की जरूरत है जोकि आपकी क्रेविंग को बढ़ाने का काम करते हैं।
    • कुछ खास मौकों पर खाने की अपनी आदतों को भी बदलने की जरूरत है, जैसे कि सोने से पहले आइसक्रीम या कुछ अनहेल्दी खाना या फिल्म देखते हुए बटर से भरपूर पॉपकॉर्न के टब चट कर जाना।
    • प्रोसेस्ड फूड की जगह ज्यादा से ज्यादा हेल्दी और नेचुरल चीजों से बने फूड आयटम खाएं। बैलेंस डाइट और फूड एडिक्शन के लक्षणों को समझकर आप इससे बचाव करने के लिए तुरंत ही कदम उठा सकते हैं।
    • आप खाने में क्या ले रहे हैं उसका ट्रैक रखने से भी मदद मिल सकती है। साथ ही मील प्लानिंग पहले कर लेने से आप जंक या अनहेल्दी खाने से बच जाएंगे। 

