शराब की तरह ही है खाने की लत! 5 खतरनाक संकेत जो बताते हैं कि अब कंट्रोल करना है जरूरी

कई स्टडीज इस एडिक्शन को अनुवांशिकता से भी जोड़कर देखते हैं

जिन बच्चों को कम उम्र में ही अनहेल्दी खाने की लत लग जाती है

बॉडी को डिटॉक्स करने के बाद अपने खानपान की आदतों में बदलाव लाने की कोशिश करें। आपको उन लोगों, जगहों या स्थितियों से बचने की जरूरत है जोकि आपकी क्रेविंग को बढ़ाने का काम करते हैं।

कुछ खास मौकों पर खाने की अपनी आदतों को भी बदलने की जरूरत है, जैसे कि सोने से पहले आइसक्रीम या कुछ अनहेल्दी खाना या फिल्म देखते हुए बटर से भरपूर पॉपकॉर्न के टब चट कर जाना।

प्रोसेस्ड फूड की जगह ज्यादा से ज्यादा हेल्दी और नेचुरल चीजों से बने फूड आयटम खाएं। बैलेंस डाइट और फूड एडिक्शन के लक्षणों को समझकर आप इससे बचाव करने के लिए तुरंत ही कदम उठा सकते हैं।