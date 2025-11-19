क्या स्ट्रेस होते ही आप भी करते हैं ओवरईटिंग? डॉक्टर ने बताया इस क्रेविंग को मैनेज करने का फॉर्मूला

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों हमारी लाइफस्टाइल काफी ज्यादा बदल चुकी है। बढ़ता वर्क प्रेशर और घर-परिवार की जिम्मेदारी अक्सर लोगों के लिए स्ट्रेस का कारण बनती है। आजकल की जिंदगी में थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना आम है, लेकिन अगर यह जरूरत से ज्यादा और लगातार बना रहना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है।

तनाव होने पर लोग इसे मैनेज करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। कोई गाने सुनता है, तो कोई शॉपिंग करता है। इसी तरह कुछ लोग स्ट्रेस होने पर अपनी पसंदीदा चीजें खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि अक्सर स्ट्रेस होने पर लोग ज्यादा खाना खाने लगते हैं। इसकी क्या वजह है कि इस बारे में जानने के लिए हमने तुलसी हेल्थकेयर, नई दिल्ली में सीनियर साइकियाट्रिक एवं सीईओ डॉ. गौरव गुप्ता से बातचीत की। आइए जानते हैं क्यों स्ट्रेस होने पर अक्सर क्यों ज्यादा खाने लगते हैं लोग-

स्ट्रेस में क्यों ज्यादा खाते हैं लोग? डॉक्टर बताते हैं कि कई लोग तनाव में होने पर ज्यादा खाते हैं, जिसे अक्सर स्ट्रेस ईटिंग या इमोशनल ईटिंग कहा जाता है। जब आप तनाव महसूस करते हैं, तो आपका शरीर कोर्टिसोल नामक हार्मोन छोड़ता है, जो भूख बढ़ाता है और हाई फैट, शुगर और नमकीन फूड्स की क्रेविंग्स को बढ़ाता है।