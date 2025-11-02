Language
    Immunity बढ़ाने के लिए रोज पिएं इन 5 ड्राई फ्रूट्स का पानी, कोसों दूर रहेंगी बीमारियां

    Updated: Sun, 02 Nov 2025 12:13 PM (IST)

    बारिश की हल्की फुहार हो, या दफ्तर में किसी की छींक; क्या आपका शरीर तुरंत उसका शिकार बन जाता है? अगर हां, तो समझिए आपकी Immunity खतरे में है। ऐसे में, महंगे सप्लीमेंट्स को छोड़िए, क्योंकि आपकी रसोई में ही छिपा है इम्युनिटी बढ़ाने का सबसे ताकतवर सुपरफूड। जी हां, हम बात कर रहे हैं भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स के पानी की (Soaked Dry Fruits Water)।  

    इम्युनिटी बढ़ाने में बेहद कारगर है भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स का पानी (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में, हमारे शरीर का रोगों से लड़ना बहुत जरूरी है। यही काम हमारी इम्युनिटी करती है। अगर हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाए, तो हम बार-बार सर्दी-जुकाम, बुखार और अन्य संक्रमणों की चपेट में आ जाते हैं। अपनी सेहत को बनाए रखने का सबसे आसान और नेचुरल तरीका है, अपनी डाइट में सुपरफूड्स को शामिल करना... और जब बात प्राकृतिक शक्ति की आती है, तो भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स का पानी (Dry Fruits Water) किसी वरदान से कम नहीं है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर क्यों खाना चाहिए?

    बहुत से लोग ड्राई फ्रूट्स को सीधे खा लेते हैं, लेकिन इन्हें भिगोकर खाने के कई फायदे हैं। भिगोने से इनमें मौजूद फाइटिक एसिड कम हो जाता है, जो पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा डालता है। जब आप इन्हें भिगोकर खाते हैं या इनका पानी पीते हैं, तो शरीर को विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पूरी तरह से मिल पाते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी तेजी से बढ़ती है।

    इम्युनिटी बढ़ाने वाले 5 ड्राई फ्रूट्स का पानी

    अगर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सच में मजबूत करना चाहते हैं, तो रात को इन 5 ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर रखें और सुबह खाली पेट इनका पानी पिएं।

    बादाम (Almonds)

    बादाम विटामिन-ई (Vitamin E) और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं। ये न केवल दिमाग को तेज करते हैं, बल्कि इम्यून सिस्टम की कोशिकाओं को भी हेल्दी रखते हैं।

    इस्तेमाल का तरीका: 5 से 6 बादाम रात भर भिगो दें। सुबह बादाम निकालकर खा लें और बचा हुआ पानी पी लें।

    अखरोट (Walnuts)

    अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स (Omega-3 Fatty Acids) भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर की सूजन को कम करते हैं। सूजन कम होने से इम्युनिटी बेहतर तरीके से काम कर पाती है।

    इस्तेमाल का तरीका: 2 अखरोट की गिरी रात भर भिगो दें। सुबह खाली पेट इसे खाकर इसका पानी पी लें।

    किशमिश (Raisins)

    किशमिश आयरन और विटामिन-सी का खजाना है। ये दोनों पोषक तत्व खून बढ़ाने और संक्रमण से लड़ने की क्षमता को मजबूत करने में मदद करते हैं। इसका पानी पाचन को भी दुरुस्त रखता है।

    इस्तेमाल का तरीका: 8 से 10 किशमिश को एक कप पानी में भिगो दें। सुबह किशमिश चबाकर खाएं और बचा हुआ मीठा पानी पी लें।

    अंजीर (Figs)

    अंजीर में फाइबर, पोटैशियम और कई महत्वपूर्ण विटामिन्स होते हैं। यह खासकर गट हेल्थ के लिए बेहतरीन है, और हमारी इम्युनिटी का एक बड़ा हिस्सा आंतों पर निर्भर करता है।

    इस्तेमाल का तरीका: 2 सूखे अंजीर रात को भिगो दें। सुबह इसका पानी पीने से पेट साफ रहेगा और ताकत बढ़ेगी।

    मुनक्का (Black Raisins/Munakka)

    मुनक्का, बड़ी काली किशमिश होती है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स से भरी होती है। यह शरीर को डिटॉक्स करने और खून साफ करने में मदद करती है, जिससे शरीर बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाता है।

    इस्तेमाल का तरीका: 5 से 7 मुनक्के को भिगोकर, सुबह उनका पानी पीने से मौसमी बीमारियों से बचाव होता है।

    कैसे करें डाइट में शामिल?

    सबसे अच्छा तरीका है कि आप इन सभी 5 ड्राई फ्रूट्स (बादाम, अखरोट, किशमिश, अंजीर, मुनक्का) की थोड़ी-थोड़ी मात्रा को एक साथ रात भर पानी में भिगो दें। सुबह खाली पेट पहले वह पानी पी लें, फिर ड्राई फ्रूट्स को चबा-चबाकर खाएं। इस आदत से आपका दिन ऊर्जा और मजबूत इम्युनिटी के साथ शुरू होगा, और बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।