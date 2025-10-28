मीठे की क्रेविंग के पीछे छिपा है दिमाग का कनेक्शन! जानें कैसे Sugar Craving के कहर से खुद को बचाएं

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बार-बार खाने की क्रेविंग खासकर मीठा खाने की क्रेविंग कई लोगों को होती है। वैसे तो लगभग हर किसी को ऐसा अनुभव होता है लेकिन ऐसा बार-बार और लगातार होना समस्या का कारण हो सकता है। आइए जानते हैं शुगर क्रेविंग के पीछे के कारणों और इस आदत को कम करने के तरीकों के बारे में।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जरूरत से ज्यादा शुगर शक्कर खाने में कोई बुराई नहीं, खासकर जब उसका स्रोत फल, शहद या मेपल सिरप हो। ये मिठास के नेचुरल सोर्स होते हैं और यह बॉडी के लिए जरूरी भी है। लेकिन फैक्ट्री में तैयार होने वाले पैकेटबंद शुगरी आयटम आपकी सेहत के लिए हेल्दी नहीं होते। अमेरिकन डाइटरी गाइडलाइन हर दिन कुल कैलोरी में एडेड शुगर की मात्रा 10 प्रतिशत कम रखने की सलाह देती है। ज्यादा शक्कर लेने से समय के साथ इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं:-