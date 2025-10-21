Language
    Air Fryer के 8 फायदे जानेंगे, तो आज ही खरीद लाएंगे घर; स्वाद के साथ सेहत का भी रखता है ख्याल

    Updated: Tue, 21 Oct 2025 06:34 PM (IST)

    खाना बनाने के लिए आज कई लोग Air Fryer का इस्तेमाल करते हैं। जी हां, एयर फ्रायर खाना पकाने का एक हेल्दी ऑप्शन है, जो बेहद कम तेल में भी टेस्टी और क्रंची डिशेज झटपट तैयार करने में मदद करता है। यह न केवल वजन और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने में मददगार है, बल्कि समय और एनर्जी की भी बचत करता है।

    Hero Image

    एयर फ्रायर में खाना पकाने से सेहत को मिलते हैं ये बड़े फायदे (Image Source: Freepik) 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल की तेज रफ्तार बिजी लाइफ में, लोग ऐसे किचन अप्लायंसेज की तलाश में रहते हैं जो कम समय में हेल्दी और टेस्टी खाना बना सकें। ऐसे में, Air Fryer को भला कैसे भुलाया जा सकता है। दरअसल, यह एक ऐसा ही स्मार्ट किचन गैजेट है, जो बिना ज्यादा तेल के टेस्टी डिशेज तैयार करने में मदद करता है।

    यह खासतौर पर उन लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल है जो हेल्दी खाने के साथ-साथ झटपट कुकिंग को भी तवज्जो देते हैं। ट्रेडिशनल डीप फ्राई के मुकाबले एयर फ्रायर में खाना बनाना ज्यादा सेफ, हेल्दी और साफ-सुथरा होता है। इसके साथ ही कई अन्य फायदे भी होते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।

    Air Fryer

    (Image Source: Freepik) 

    एयर फ्रायर के इस्तेमाल से मिलने वाले फायदे

    85% तक कम तेल का इस्तेमाल

    एयर फ्रायर हॉट एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिससे खाना तलने की बजाय गर्म हवा से पकता है। इसका मतलब है क्रंची डिशेज वो भी बिना अधिक तेल के।

    हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा

    कम तेल में खाना पकने से कोलेस्ट्रॉल और फैट का सेवन घटता है, जिससे वजन नियंत्रित रहता है और दिल की सेहत सुधरती है।

    कुरकुरा स्वाद, बिना ग्रीस

    डेली एयर फ्रायर में तैयार स्नैक्स जैसे समोसे, फ्रेंच फ्राइज, कटलेट आदि बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं- ठीक वैसे ही जैसे डीप फ्राय में बनते हैं।

    मल्टी-फंक्शन कुकिंग

    एयर फ्राई में सिर्फ फ्राई ही नहीं, बल्कि ग्रिल, बेक और रोस्ट भी किया जा सकता है। एक ही मशीन से पकौड़े से लेकर कुकीज और पनीर टिक्का तक सब कुछ बनाना संभव है।

    समय की बचत

    एयर फ्रायर में खाना जल्दी पकता है, जिससे बिजी लाइफस्टाइल में भी झटपट हेल्दी खाना तैयार किया जा सकता है।

    साफ-सफाई आसान

    इसके डिटैचेबल और नॉन-स्टिक पार्ट्स को आसानी से धोया जा सकता है। तेल के छींटों और बदबू से भी राहत मिलती है।

    बिजली की कम खपत

    पारंपरिक ओवन या गैस स्टोव की तुलना में यह कम समय और बिजली का उपयोग करता है, जिससे एनर्जी सेविंग होती है।

    बच्चों और डाइट पर रहने वालों के लिए अच्छा ऑप्शन

    कम तेल में बने स्नैक्स बच्चों के लिए सुरक्षित होते हैं, और जो लोग वेट लॉस जर्नी पर हैं, उनके लिए भी यह एक बेहतरीन ऑप्शन है।

    एयर फ्रायर एक ऐसा किचन अप्लायंस है जो स्वाद और सेहत के बीच बेलेंस को बनाए रखता है। ये हर उस किचन का हिस्सा होना चाहिए, जहां सेहतमंद खाने की प्राथमिकता होती है।

