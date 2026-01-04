प्रेस हो गई है खराब? घबराएं नहीं, इन स्मार्ट ट्रिक्स से चुटकियों में हटाएं कपड़ों की सिलवटें

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कपड़े धोने के बाद उन पर रिंकल्स पड़ना एक आम समस्या है, लेकिन कई बार घर से निकलने की जल्दी होती है और कपड़ों में पड़ी सिलवटें परेशानी बढ़ा देती हैं। इससे न केवल इमेज खराब हो सकती है, बल्कि आपको भी शर्मिंदगी महसूस हो सकती है। ऐसे में यह जरूरी नहीं कि हर समय आपके पास आयरन हो।

हैरानी की बात यह है कि अब आपको कपड़ों की सिलवटों को हटाने के लिए आयरन की जरूरत नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की कुछ चीजों की मदद से भी कपड़ों को काफी हद तक स्मूद और फ्रेश बना सकते हैं। आइए जानते हैं कपड़ों से रिंकल्स हटाने के कुछ स्मार्ट और देसी ट्रिक्स के बारे में।

गीले तौलिये से बनेगा काम कपड़ों से सिलवटें हटाने के लिए गीला तौलिया एक बेहतरीन तरीका है। इसके लिए कपड़े को बेड या टेबल पर फैलाएं और उसके ऊपर हल्का गीला तौलिया रख दें। अब हाथ से हल्का दबाव बनाएं। थोड़ी देर बाद कपड़े को सूखने दें। यह ट्रिक खासतौर पर कॉटन कपड़ों के लिए अच्छा है।

हेयर ड्रायर से करें ट्राई हेयर ड्रायर सिर्फ बालों के लिए नहीं, बल्कि कपड़ों से सिलवटें हटाने में भी काम करता है। इसके लिए रिंकल्स वाली जगह पर थोड़ा पानी स्प्रे करें और फिर हेयर ड्रायर से गर्म हवा दें। ऐसा करने से सिलवटें धीरे-धीरे गायब होने लगेंगी।

मैट्रेस का प्रेशर लें कपड़ों से जल्दी सिलवटें हटाने के लिए इसे सीधा फैलाकर मैट्रेस के नीचे 20-30 मिनट के लिए दबा दें। वजन के कारण कपड़ों की सिलवटें काफी हद तक निकल जाती हैं। यह ट्रिक ट्रैवल के समय भी काम आती है।

केतली या बर्तन की भाप अगर आपका आयरन अचानक खराब हो गया है, लेकिन गैस या केतली है तो उससे निकलने वाली भाप का इस्तेमाल किया जा सकता है। कपड़े को सुरक्षित दूरी पर रखें और भाप लगने दें। ध्यान रखें कि कपड़ा बहुत पास न हो, वरना गीला हो सकता है।