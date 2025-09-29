फेस्टिव सीजन भी बिगाड़ सकता है दिल का हाल! जमकर मौज-मस्ती करना है, तो रखें इन बातों का ध्यान

त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है जिसमें लोग अक्सर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं लेकिन अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। खासकर दिल के मरीजों के लिए यह समय मुश्किल हो सकता है। डॉ. आनंद कुमार पांडे के अनुसार त्योहारों में फैट चीनी और नमक से भरपूर भोजन दिल के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और त्योहारों के सीजन में लोग अक्सर पेट और मन भरकर खाते हैं। मीठे पकवान हो या चटपटे व्यंजन, फेस्टिव सीजन में शायद ही कोई ऐसा हो, जिसका मन इन्हें खाने को न ललचाता हो। ऐसे में फेस्टिव सीजन के दौरान लोग अक्सर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं।

त्योहारों की मौज-मस्ती के बीच सेहत की अनदेखी उन लोगों के लिए ज्यादा हानिकारक होती है, जो पहले से ही किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं। खासकर पहले से ही दिल से जुड़ी समस्याएं हैं या जिन्हें हार्ट डिजीज का खतरा है, उनके लिए यह ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में फेस्टिव सीजन के बीच छिपे इस खतरे की पहचान करना और इससे बचाव करना बेहद जरूरी है। आइए मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, वैशाली में कार्डियोलॉजी के सीनियर डायरेक्टर डॉ. आनंद कुमार पांडे से जानते हैं त्योहारों के बीच कैसे रखें अपने दिल का ख्याल-

फेस्टिव फूड्स के छिपे खतरे यह कोई हैरानी की बात नहीं कि त्योहारों में बनाए जाने वाले खाने में अक्सर फैट, चीनी और नमक भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कैलोरी और खतरनाक फैट, गाढ़ी ग्रेवी से लथपथ भुने हुए मांस और चीनी से भरपूर मिठाइयां उन लोगों के लिए समस्या की वजह बन सकती है, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर या दिल से जुड़ी समस्याएं हैं। बहुत ज्यादा नमक और सेचुरेटेड फैट ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, जिससे दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है।

इसके अलावा, हेवी फूड और शराब के कॉम्बिनेशन से दिल पर और भी ज्यादा दबाव पड़ सकता है। शराब डिहाइड्रेशन का कारण बनती है, जिससे दिल पर तनाव बढ़ सकता है, खासकर जब इसे ज्यादा मात्रा में लिया जाए। फेस्टिव सीजन में रखें दिल का ख्याल खाने की मात्रा को कंट्रोल करना दिल की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। इसलिए फेस्टिव सीजन में अपने खानपान का खास ख्याल रखें। भले ही आपका मन सबकुछ खाने का करें, लेकिन हर डिश को थोड़ा-थोड़ा परोसकर आनंद को कम किए बिना ज्यादा खाने से बचें। साथ ही हैवी खाना खाने से बेहतर है कि अपनी प्लेट में सब्जियां, लीन प्रोटीन और साबुत अनाज जैसे हेल्दी ऑप्शन को शामिल करने की कोशिश करें।

फिजिकली एक्टिव रहें हार्ट डिजीज का एक रिस्क फैक्टर इनएक्टिव लाइफस्टाइल भी है। अक्सर छुट्टियों के दौरान, ठंडे मौसन या अन्य कई वजहों से लोग फिजिकली एक्टिव नहीं रह पाते। ऐसे में इसका सेहत पर गहर असर पड़ता है। इसलिए आप भले ही थोड़ा-बहुत एक्टिव रहें, लेकिन बॉडी चलाते रहें।

चाहे हल्की-फुल्की जॉगिंग हो, खाने के बाद तेज चलना हो, या अपनों के साथ नाचना हो फिजिकल एक्टिविटी के लिए समय निकालना जरूरी है। एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर कम करके, हेल्दी ब्लड सकुर्लेशन को बढ़ावा देकर और स्ट्रेस कम करके हार्ट हेल्थ में सुधार कर सकता है।