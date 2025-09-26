युवाओं में क्यों बिगड़ रहा दिल का हाल, डॉक्टर ने बताया किन आदतों से बढ़ रहा हार्ट अटैक का खतरा

आजकल युवाओं में हार्ट डिजीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मोटापा हाई ब्लड प्रेशर और तनाव इसके मुख्य कारण हैं। गलत खानपान फिजिकल एक्टिविटी की कमी और धूम्रपान भी युवाओं में हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा रहे हैं। हेल्दी आदतें अपनाकर और तनाव को मैनेज कर हार्ट को स्वस्थ रखा जा सकता है।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जब भी हार्ट डिजीज की बात होती हैं, तो मन में हमेशा 50 या 60 की उम्र के मरीजों की तस्वीर सामने आती है। हालांकि, अब इस बीमारी का ट्रेंड बदलने लगा है। दरअसल, पिछले कुछ समय से 40 साल से कम उम्र के लोगों में हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में इससे बचाव के लिए न सिर्फ समय पर इसकी पहचान जरूरी है, बल्कि इसकी वजह जानना भी जरूरी है।

हर साल दिल से जुड़ी बीमारियों के बारे में, लोगों को जागरूक करने के मकसद से हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। ऐसे में युवाओं में बढ़ते हार्ट डिजीज की वजह जानने के लिए हमने मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, साकेत में कार्डियक साइंसेज के यूनिट हेड और प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉ. राजीव अग्रवाल से बातचीत की। आइए जानते हैं क्यों 40 साल से कम उम्र के लोगों के बढ़ रहे है हार्ट अटैक के मामले-

युवाओं मे क्यों बढ़ रहा हार्ट डिजीज? पहला कारण- युवाओं में बढ़ते हार्ट डिजीज के मामलों की प्रमुख वजह मोटापे, हाई ब्लड प्रेशर और इंसुलिन रेजिस्टेंट के मामलों में होती तेजी से बढ़ोतरी है। बदलती लाइफस्टाइल की वजह से अक्सर बुढ़ापे में होने वाली ये समस्याएं लोगों में पहले से ही शुरू हो रही हैं, खासकर शहरी इलाकों में।

दूसरा कारण- मौजूदा समय में शहरी परिवेश में तनाव एक लगभग महामारी बन गया है। शहरों में कामकाजी जिंदगी, काम के ज्यादा घंटे, बिजी शेड्यूल तनाव का कारण बन रहा है। ऐसे में लंबे समय तक रहने वाले तनाव की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, डिसलिपिडेमिया और एंडोथेलियल (ब्लड वेसल लाइनिंग) डैमेज हो सकता है।

तीसरा कारण- इसके अलावा अब लोगों को लाइफस्टाइल तेजी से बिगड़ने लगी है, जिसकी वजह से लोगों के खानपान की आदतें भी बिगड़ रही है। हाई रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट, शुगरी और एक्स्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और युवाओं में धूम्रपान, वेपिंग और शराब आदि का इस्तेमाल भी इसकी एक वजह है।

इसके अलावा अब लोगों को लाइफस्टाइल तेजी से बिगड़ने लगी है, जिसकी वजह से लोगों के खानपान की आदतें भी बिगड़ रही है। हाई रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट, शुगरी और एक्स्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और युवाओं में धूम्रपान, वेपिंग और शराब आदि का इस्तेमाल भी इसकी एक वजह है। चौथा कारण- कोविड के बाद का समय ऐसा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वायरस से ठीक होने वाले कई मरीज रेसिडूअल इंफ्लेमेशन, माइक्रोवेस्कुलर डैमेज या जमावट संबंधी विकार दिल से जुड़ी समस्याओं को तेजी से बढ़ाते हैं। अनदेखी भी है बड़ी वजह अनदेखी भी इस बीमारी को बढ़ाने में अहम योगदान देती है। युवा अक्सर छोटे लक्षणों जैसे थकान, सांस लेने में हल्की तकलीफ या सीने में तकलीफ को अनदेखा कर देते हैं और उन्हें तनाव या थकावट का कारण बताते हैं। हालांकि, जब तक उनकी हालत गंभीर न हो जाए, तब तक वह इस ध्यान नहीं देते, जिससे कई बार बात हाथ से निकल जाती है।