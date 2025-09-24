Language
    सावधान! युवाओं को दिल का मरीज बना रही हैं ये दो आदतें, हार्ट अटैक से बचना है तो आज ही सुधार लें

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 05:55 PM (IST)

    आजकल युवाओं में दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। इसकी मुख्य वजह युवाओं की दो आदतें हैं जो खानपान से जुड़ी हुई है। इन आदतों की वजह से दिल की सेहत पर सीधा असर पड़ता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा तक बढ़ जाता है। आइए जानते हैं इन दो आदतों के बारे में।

    युवाओं में दिल की बीमारी का कारण बन रही हैं ये 2 आदतें (Picture Credit- Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों दिल से जुड़ी बीमारियों के मामले तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। पहले जहां बुजुर्गों में इसके मामले सामने आते थे, वहीं अब युवा भी तेजी से इसकी चपेट में आने लगे हैं। खासकर भारत में युवाओं में दिल से जुड़ी बीमारियों के मामले चिंता का विषय बने हुए हैं। ऐसे में इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। साथ ही इसकी वजहों के बारे में जानना भी जरूरी है।

    दरअसल, युवाओं की 2 आदतें दिल से जुड़ी समस्याओं का कारण बन रही है। यह आदतें खानपान से जुड़ी हुई है, जिसका सीधा असर दिल की सेहत पर पड़ता है। आइए आपको बताते हैं कौन-सी दो आदतें कर रही हैं युवाओं के दिल को बीमार-

    दिल को बीमार कर रही दो आदतें

    हेल्थ एक्सपर्ट की मानें, तो खानपान से जुड़ी ये दो आदतें हार्ट डिजीज का प्रमुख कारण बन रही है। हैरानी की बात यह है कि ये आदतें उन लोगों के दिल को भी बीमार बना रही है, जिनकी हार्ट डिजीज का कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं रही है। इन दो आदतों में नाश्ता स्किप करना और देर रात डिनर करना शामिल हैं।

    अक्सर सुबह की भागदौड़ और रात को काम से लेट फ्री होने की वजह से अक्सर कई युवा जाने-अनजाने में इस आदत को अपनी रूटीन में शामिल कर चुके हैं, जो अब उनके लिए हानिकारक साबित हो रही है। आइए जानते हैं कैसे दिल के लिए खतरनाक हैं ये दो आदतें

    नाश्ता स्किप करना

    सुबह की भागदौड़ के बीच अक्सर नाश्ता स्किप करना एक आसान और सुविधाजनक फैसला लगता है, लेकिन इसकी वजह से आपके दिल को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। नाश्ता करने से हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं और प्लाक जमा होने की संभावना भी बढ़ जाती है।

    ब्रेकफास्ट स्किप करने वाले युवाओं में ब्लड प्रेशर बढ़ने और असामान्य मेटाबॉलिज्म रिएक्शन का खतरा ज्यादा होता है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ावा देते हैं और आर्टरीज में प्लाक जमने का कारण बनते हैं।

    साथ ही सुबह का खाना न खाने से शरीर को लंबे समय तक भूखा रहना पड़ता है, जिससे कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं और हार्ट के लिए रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिकत बार-बार नाश्ता स्किप करने से दिल का दौरा और हार्ट डिजीज से जुड़ी मौत का खतरा 27-35 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।

    देर रात डिनर करना

    इन दिनों लोगों का लाइफस्टाइल काफी ज्यादा बदल चुका है। इसकी वजह से अक्सर रात में खाना खाते-खाते लेट हो जाता है। ऐसे में देर रात डिनर करने के बाद तुरंत सो जाना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे शरीर में सूजन आ जाती है।

    सोने से दो घंटे से कम समय पहले भोजन करने से शरीर की इंटरनल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बिगड़ जाती है, ग्लूकोज मैनेजमेंट बाधित होता है और ज्यादा सूजन होती है, जो सभी मायोकार्डियल डैमेज के लिए के खतरे बढ़ाते हैं।

    अब, अगर आप नियमित रूप से इन आदतों को फॉलो करते हैं, तो आप खुद ही अपने दिल को बीमार बना रहे हैं और जाने-अनजाने हार्ट अटैक को बुलावा दे रहे हैं। इसलिए हेल्दी रहने के लिए आज ही इन आदतों में बदलाव कर लें।

    Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।