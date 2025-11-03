पैकेज्ड वॉटर पर क्यों होती है 'एक्सपायरी डेट'? पढ़ें बोतलबंद पानी पीना कब बन जाता है खतरनाक

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम रोज पानी पीते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या पानी भी “एक्सपायर” हो सकता है (Does Bottled Water Expire)? जी हां, पढ़ने में अजीब लगता है, क्योंकि पानी तो एक प्राकृतिक तत्व है, जो खराब नहीं होता। फिर भी, अगर इसे गलत तरीके से रखा जाए या गलत कंटेनर में स्टोर किया जाए, तो यह हमारी सेहत के लिए हानिकारक बन सकता है। आइए जानते हैं कैसे।

क्या बोतलबंद पानी सच में एक्सपायर होता है? अक्सर बाजार में मिलने वाली पानी की बोतलों पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। आमतौर पर यह तारीख बॉटलिंग के दो साल बाद की होती है, लेकिन सच यह है कि खुद पानी खराब नहीं होता, बल्कि बोतल का प्लास्टिक समय के साथ पानी में घुलने लगता है।

दरअसल, प्लास्टिक बोतलों से बिस्फेनोल-ए (BPA) और एंटिमनी जैसे रासायनिक तत्व धीरे-धीरे पानी में मिल सकते हैं, खासकर जब बोतल को धूप या गर्मी में रखा जाए। लंबे समय तक ऐसे पानी का सेवन करने से शरीर के हार्मोन संतुलन, इम्युनिटी और पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है।

बार-बार इस्तेमाल होने वाली बोतलें कितनी सुरक्षित हैं? अगर आप पानी की बोतल बार-बार इस्तेमाल करते हैं, तो सावधान हो जाइए। एक बार खुलने के बाद पानी में बैक्टीरिया और फफूंदी तेजी से पनपने लगते हैं। हर बार बोतल से पीते समय हमारे मुंह के कीटाणु उसमें पहुंच जाते हैं और कुछ ही दिनों में दीवारों पर बायोफिल्म नाम की परत बनने लगती है।