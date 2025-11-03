Language
    पैकेज्ड वॉटर पर क्यों होती है 'एक्सपायरी डेट'? पढ़ें बोतलबंद पानी पीना कब बन जाता है खतरनाक

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 11:07 AM (IST)

    क्या आपने कभी सोचा है कि क्या पानी की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? सीधे शब्दों में कहें, तो शुद्ध पानी (Plain Water) कभी खराब नहीं होता, मगर जिस बर्तन में वह रखा जाता है और उसे स्टोर करने का तरीका, पानी की गुणवत्ता को बहुत हद तक प्रभावित करता है। आइए जानते हैं कि लंबे समय तक रखे हुए पानी को कब तक पीना सुरक्षित है और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

    बोतलबंद पानी पीने से पहले जान लें यह चौंकाने वाला सच (Image Source: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम रोज पानी पीते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या पानी भी “एक्सपायर” हो सकता है (Does Bottled Water Expire)? जी हां, पढ़ने में अजीब लगता है, क्योंकि पानी तो एक प्राकृतिक तत्व है, जो खराब नहीं होता। फिर भी, अगर इसे गलत तरीके से रखा जाए या गलत कंटेनर में स्टोर किया जाए, तो यह हमारी सेहत के लिए हानिकारक बन सकता है। आइए जानते हैं कैसे।

    क्या बोतलबंद पानी सच में एक्सपायर होता है?

    अक्सर बाजार में मिलने वाली पानी की बोतलों पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है। आमतौर पर यह तारीख बॉटलिंग के दो साल बाद की होती है, लेकिन सच यह है कि खुद पानी खराब नहीं होता, बल्कि बोतल का प्लास्टिक समय के साथ पानी में घुलने लगता है।

    दरअसल, प्लास्टिक बोतलों से बिस्फेनोल-ए (BPA) और एंटिमनी जैसे रासायनिक तत्व धीरे-धीरे पानी में मिल सकते हैं, खासकर जब बोतल को धूप या गर्मी में रखा जाए। लंबे समय तक ऐसे पानी का सेवन करने से शरीर के हार्मोन संतुलन, इम्युनिटी और पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है।

    बार-बार इस्तेमाल होने वाली बोतलें कितनी सुरक्षित हैं?

    अगर आप पानी की बोतल बार-बार इस्तेमाल करते हैं, तो सावधान हो जाइए। एक बार खुलने के बाद पानी में बैक्टीरिया और फफूंदी तेजी से पनपने लगते हैं। हर बार बोतल से पीते समय हमारे मुंह के कीटाणु उसमें पहुंच जाते हैं और कुछ ही दिनों में दीवारों पर बायोफिल्म नाम की परत बनने लगती है।

    यही कारण है कि कई बार पुरानी बोतलों से बदबू आने लगती है या पानी का स्वाद अजीब लगता है। ऐसी स्थिति में पानी पीने से पेट दर्द, दस्त या इन्फेक्शन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं।

    इन बातों का ध्यान रखना जरूरी

    अगर आप चाहते हैं कि आपका पानी हमेशा सुरक्षित रहे, तो कुछ आसान आदतें अपनाना जरूरी है-

    • रोज अपनी रीयूजेबल बोतल को गरम पानी और साबुन से धोएं।
    • हफ्ते में एक बार सिरका या बेकिंग सोडा से सफाई करें ताकि बैक्टीरिया न पनपें।
    • स्टील या कांच की बोतलें इस्तेमाल करें, क्योंकि इनमें केमिकल नहीं घुलते और बैक्टीरिया भी कम पनपते हैं।
    • बोतलों को धूप या गर्म जगहों पर न रखें, खासकर कार में लंबे समय तक छोड़ने से बचें।
    • अगर पानी का स्वाद या गंध अजीब लगे, उसमें चिपचिपापन दिखे या फफूंदी नजर आए, तो तुरंत फेंक दें।

    पानी अपने आप में खराब नहीं होता, लेकिन उसका स्टोरेज तरीका और कंटेनर यह तय करता है कि वह कितना सुरक्षित है। अगर आप नियमित रूप से बोतल साफ रखते हैं, ताजा पानी पीते हैं और पुराने पानी को लंबे समय तक नहीं रखते, तो आप बिना चिंता के हाइड्रेटेड रह सकते हैं।

