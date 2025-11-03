क्या हर चीज में केचअप मिलाता है आपका बच्चा?️ अगर हां, तो चुपके से सेहत को पहुंच रहे 5 नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज के दौर में मार्केट में मिलने वाला टमाटर केचअप बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी की थाली में जगह बना चुका है। इसका मीठा, चटपटा स्वाद बच्चों को इतना भाता है कि वे हर खाने के साथ इसे मांगते हैं। पेरेंट्स भी यह सोचकर संतुष्ट हो जाते हैं कि इसमें टमाटर होता है, इसलिए यह सेहत के लिए ठीक होगा।

लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट में मिलने वाला केचअप असली टमाटर नहीं, बल्कि टमाटर प्यूरी, रिफाइंड शुगर, सिरका, नमक, आर्टिफिशियल फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव्स का मिक्सचर होता है, जो सेहत के लिए बेहद हानिकारक है, खासकर बच्चों के लिए। बच्चों का शरीर विकास की अवस्था में होता है और ऐसे में केचअप जैसी चीजें उनके मानसिक और शारीरिक विकास को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे केचअप बच्चों की सेहत पर बुरा प्रभाव डालता है

बहुत चीनी और मोटापा केचअप में रिफाइंड शुगर और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप (HFCS) का अधिक इस्तेमाल होता है, जो बच्चों में मोटापा तेजी से बढ़ाता है। इससे भविष्य में डायबिटीज और हार्मोनल असंतुलन का खतरा भी बढ़ सकता है।

भूख पर असर और पोषण की कमी केचअप का नियमित सेवन बच्चों की स्वाद इंद्रियों को प्रभावित करता है, जिससे उन्हें नॉर्मल न्यूट्रीशन से भरपूर भोजन उबाऊ लगने लगता है।इसका परिणाम यह होता है कि बच्चा बैलेंस्ड डाइट से दूर हो जाता है और आवश्यक विटामिन्स व मिनरल्स की कमी होने लगती है।