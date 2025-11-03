कैविटी सिर्फ दांतों की सड़न नहीं! डॉक्टर बता रहे हैं- खराब Oral Health कैसे बनती है बड़ी बीमारियों की वजह

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हम अपनी ओरल हेल्थ को सिर्फ सुंदर मुस्कान या चमकते दांतों तक सीमित मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके दांत आपकी पूरी सेहत का आईना भी हैं? जी हां, दांतों में होने वाली कैविटी यानी सड़न, सिर्फ मुंह की समस्या नहीं होती, बल्कि यह शरीर के अंदर चल रहे कई असंतुलनों का संकेत भी हो सकती है (Poor Oral Hygiene Major Diseases)। आइए, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स में डेंटल सर्जरी के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. आशीष कक्कड़ से इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

मुंह में बसते हैं अरबों बैक्टीरिया हमारे मुंह में अरबों की संख्या में बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। जब हम सही तरीके से ब्रश या फ्लॉस नहीं करते, तो ये हानिकारक जीवाणु तेजी से बढ़ने लगते हैं। यही बैक्टीरिया न केवल दांतों में सड़न और मसूड़ों की सूजन पैदा करते हैं, बल्कि शरीर में सूजन (Inflammation) बढ़ाकर कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं।

कैविटी का असर सिर्फ दांतों तक नहीं शोध बताते हैं कि खराब ओरल हेल्थ का सीधा संबंध डायबिटीज, हार्ट डिजीज, सांस से जुड़ी बीमारियों और गर्भावस्था के दौरान जटिलताओं से हो सकता है। अगर मसूड़ों में लगातार सूजन बनी रहती है, तो यह शरीर में सूजन का स्तर बढ़ाती है, जिससे दिल को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है।