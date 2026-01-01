Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है अखरोट, जानिए किन 7 लोगों को इससे बनानी चाहिए दूरी

    By Meenakshi NaiduEdited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:00 PM (IST)

    अखरोट एक सुपरफूड है जो दिमाग, दिल और त्वचा के लिए फायदेमंद है, लेकिन यह सभी के लिए सही नहीं है। कुछ लोगों की सेहत पर अखरोट का नकारात्मक असर पड़ सकता ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    किन्हें नहीं खाना चाहिए अखरोट? (Picture Courtesy: Freepik)

     लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अखरोट को सुपरफूड माना जाता है, क्योंकि इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन और कई विटामिन व मिनरल्स पाए जाते हैं। यह दिमाग को तेज करता है, दिल की सेहत को मजबूत बनाता है और स्किन को भी ग्लोइंग रखता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेकिन हर फूड हर किसी के लिए सही नहीं होता। कुछ लोगों के लिए अखरोट नुकसानदेह साबित हो सकता है और उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में जिन्हें अखरोट खाने से बचना चाहिए।

    Walnuts

    (Picture Courtesy: Freepik)

    किन्हें नहीं खाना चाहिए अखरोट?

    • नट्स एलर्जी वाले लोग- अगर किसी को नट्स एलर्जी है, तो अखरोट उनके लिए खतरनाक हो सकता है। इसे खाने से खुजली, रैशेज, गले में सूजन, सांस लेने में दिक्कत और गंभीर स्थिति में एनाफाइलैक्सिस का खतरा बढ़ सकता है।
    • पाचन संबंधी समस्या वाले लोग- अखरोट फाइबर से भरपूर होता है, लेकिन ज्यादा खाने से गैस, ब्लोटिंग, पेट दर्द और दस्त की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को इरिटेबल बायल सिंड्रोम या पहले से पाचन कमजोरी है, उन्हें इन्हें बहुत सीमित मात्रा में खाना चाहिए।
    • ब्लीडिंग डिसऑर्डर के मरीज- ओमेगा-3 फैटी एसिड खून को पतला करता है। जिन लोगों को खून जमने में परेशानी है या ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उन्हें अखरोट से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है।
    • सर्जरी- जिनका ऑपरेशन होना है, उन्हें कम से कम 2 हफ्ते पहले अखरोट खाना बंद कर देना चाहिए। यह खून को पतला कर देता है जिससे सर्जरी के दौरान खून का बहाव ज्यादा हो सकता है और जटिलताएं बढ़ सकती हैं।
    • वजन घटाने की कोशिश करने वाले लोग- अखरोट हेल्दी फैट से भरपूर होता है लेकिन इसमें कैलोरी भी ज्यादा होती है। अगर आप वेट लॉस डाइट पर हैं और बिना गिनती के अखरोट खा रहे हैं तो वजन बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है।
    • किडनी स्टोन से पीड़ित लोग- अखरोट में मौजूद ऑक्सलेट्स किडनी स्टोन को बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों को पहले से स्टोन की समस्या है, उन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना अखरोट नहीं खाना चाहिए।
    • डायबिटीज के मरीज- हालांकि अखरोट ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में खाने पर कैलोरी ओवरलोड और वजन बढ़ने से शुगर लेवल बिगड़ सकता है।          

    अखरोट फायदेमंद जरूर है,लेकिन कुछ लोगों के लिए यह नुकसानदेह भी हो सकता है। खासकर एलर्जी, पाचन समस्या, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, किडनी स्टोन या सर्जरी कराने वालों को इसे सावधानी से खाना चाहिए।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।