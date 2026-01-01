हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है अखरोट, जानिए किन 7 लोगों को इससे बनानी चाहिए दूरी

(Picture Courtesy: Freepik)

नट्स एलर्जी वाले लोग- अगर किसी को नट्स एलर्जी है, तो अखरोट उनके लिए खतरनाक हो सकता है। इसे खाने से खुजली, रैशेज, गले में सूजन, सांस लेने में दिक्कत और गंभीर स्थिति में एनाफाइलैक्सिस का खतरा बढ़ सकता है।

पाचन संबंधी समस्या वाले लोग- अखरोट फाइबर से भरपूर होता है, लेकिन ज्यादा खाने से गैस, ब्लोटिंग, पेट दर्द और दस्त की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को इरिटेबल बायल सिंड्रोम या पहले से पाचन कमजोरी है, उन्हें इन्हें बहुत सीमित मात्रा में खाना चाहिए।

ब्लीडिंग डिसऑर्डर के मरीज- ओमेगा-3 फैटी एसिड खून को पतला करता है। जिन लोगों को खून जमने में परेशानी है या ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उन्हें अखरोट से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है।

सर्जरी- जिनका ऑपरेशन होना है, उन्हें कम से कम 2 हफ्ते पहले अखरोट खाना बंद कर देना चाहिए। यह खून को पतला कर देता है जिससे सर्जरी के दौरान खून का बहाव ज्यादा हो सकता है और जटिलताएं बढ़ सकती हैं।