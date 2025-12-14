Language
    कंप्यूटर जैसा तेज दिमाग चाहिए? डाइट में शामिल करें ये 5 सुपरफूड्स, याददाश्त होगी मजबूत

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 07:06 AM (IST)

    क्या आप जानते हैं दिमाग को तेज बनाने के लिए खान-पान पर खास ध्यान देना चाहिए। जी हां, कुछ फूड्स (Foods for Brain) ऐसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो ...और पढ़ें

    तेज दिमाग का राज हैं ये 5 फूड्स (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है और हमेशा एक्टिव रहता है। ऐसे में इसका खास ख्याल रखना जरूरी है। हालांकि, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में दिमाग को स्वस्थ (Brain Health) और तेज रखना बहुत जरूरी है।

    अच्छी खबर यह है कि हमारी डाइट में कुछ चीजों को शामिल करके हम अपने दिमाग की काम करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, याददाश्त को मजबूत कर सकते हैं और फोकस में सुधार ला सकते हैं। आइए जानते हैं दिमाग को तेज बनाने के लिए 5 फूड्स (Foods for Sharp Brain) के बारे में।

    अखरोट

    अखरोट को दिमाग के लिए सबसे फायदेमंद ड्राई फ्रूट माना जाता है। इसका आकार भी दिमाग जैसा होता है। अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन-ई और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ओमेगा-3 फैटी एसिड दिमाग के सेल्स के विकास और फंक्शन के लिए काफी जरूरी है। नियमित रूप से 2-3 अखरोट खाने से याददाश्त तेज होती है, तनाव कम होता है और दिमाग स्वस्थ रहता है।

    हल्दी

    हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी है। करक्यूमिन सूजन से बचाव करने में मददगार है, याददाश्त बढ़ाता है और दिमाग में नए सेल्स के विकास को प्रोत्साहित करता है। 

    ब्लूबेरी

    ब्लूबेरी को ब्रेन बेरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह दिमाग के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें एंथोसायनिन एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो दिमाग के सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है और उम्र के साथ होने वाली याददाश्त की कमी को धीमा करता है। ब्लूबेरी सीखने की क्षमता और कॉग्नीटिव फंक्शन को बेहतर बनाने में मदद करती है। 

    हरी पत्तेदार सब्जियां

    पालक, ब्रोकोली, केल और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन-के, ल्यूटिन, फोलेट और बीटा-कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन-के दिमाग के सेल्स के विकास में मदद करता है और याददाश्त को तेज बनाता है। इन सब्जियों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स दिमाग को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाते हैं।

    डार्क चॉकलेट

    डार्क चॉकलेट में कोको फ्लेवोनोल्स, कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो दिमाग के लिए फायदेमंद हैं। ये दिमाग में ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, जिससे याददाश्त, फोकस और सीखने की क्षमता में सुधार होता है। डार्क चॉकलेट मूड को बेहतर बनाने वाले हार्मोन्स के सीक्रेशन को भी बढ़ाते हैं। 70% या ज्यादा कोको वाली डार्क चॉकलेट सीमित मात्रा में खाना दिमागी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।