कंप्यूटर जैसा तेज दिमाग चाहिए? डाइट में शामिल करें ये 5 सुपरफूड्स, याददाश्त होगी मजबूत

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है और हमेशा एक्टिव रहता है। ऐसे में इसका खास ख्याल रखना जरूरी है। हालांकि, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में दिमाग को स्वस्थ (Brain Health) और तेज रखना बहुत जरूरी है।

अच्छी खबर यह है कि हमारी डाइट में कुछ चीजों को शामिल करके हम अपने दिमाग की काम करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, याददाश्त को मजबूत कर सकते हैं और फोकस में सुधार ला सकते हैं। आइए जानते हैं दिमाग को तेज बनाने के लिए 5 फूड्स (Foods for Sharp Brain) के बारे में।

अखरोट अखरोट को दिमाग के लिए सबसे फायदेमंद ड्राई फ्रूट माना जाता है। इसका आकार भी दिमाग जैसा होता है। अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन-ई और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ओमेगा-3 फैटी एसिड दिमाग के सेल्स के विकास और फंक्शन के लिए काफी जरूरी है। नियमित रूप से 2-3 अखरोट खाने से याददाश्त तेज होती है, तनाव कम होता है और दिमाग स्वस्थ रहता है।

हल्दी हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी है। करक्यूमिन सूजन से बचाव करने में मददगार है, याददाश्त बढ़ाता है और दिमाग में नए सेल्स के विकास को प्रोत्साहित करता है। ब्लूबेरी ब्लूबेरी को ब्रेन बेरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह दिमाग के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें एंथोसायनिन एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो दिमाग के सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है और उम्र के साथ होने वाली याददाश्त की कमी को धीमा करता है। ब्लूबेरी सीखने की क्षमता और कॉग्नीटिव फंक्शन को बेहतर बनाने में मदद करती है।

हरी पत्तेदार सब्जियां पालक, ब्रोकोली, केल और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन-के, ल्यूटिन, फोलेट और बीटा-कैरोटीन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन-के दिमाग के सेल्स के विकास में मदद करता है और याददाश्त को तेज बनाता है। इन सब्जियों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स दिमाग को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाते हैं।