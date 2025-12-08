सिर्फ बादाम खाने से नहीं, रोजाना की 5 आदतों से AI जैसा तेज बनता है दिमाग; आज ही करें रूटीन में शामिल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। "लोग महंगे बादाम तो खूब खाते हैं, फिर भी 5 मिनट बाद ही घर की चाबी रखकर भूल जाते हैं या कमरे में घुसते ही सोचते हैं कि 'अरे! यहां आए क्यों थे?' सच कड़वा है, लेकिन सुन लीजिए- अगर सिर्फ बादाम खाने से ही दिमाग तेज होता, तो बादाम बेचने वाला दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक होता। बता दें, आपका दिमाग एक सुपर-कंप्यूटर है और इसे चलाने के लिए सिर्फ अच्छे 'हार्डवेयर' की नहीं, बल्कि सही 'सॉफ्टवेयर' की भी जरूरत है। चलिए जानते हैं वो 5 आदतें जो आपके दिमाग को वाकई में 'AI' जैसा शार्प बना सकती हैं।"

(Image Source: Freepik) दिमाग का 'सॉफ्टवेयर अपडेट' करते रहें जैसे आपके फोन को समय-समय पर अपडेट की जरूरत होती है, वैसे ही दिमाग को भी। अगर आप रोज एक ही तरह का काम करेंगे, तो दिमाग सुस्त हो जाएगा। उसे चुनौती देना शुरू करें। कोई नई भाषा सीखें, सुडोकू खेलें, या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखें। जब आप कुछ नया सीखते हैं, तो दिमाग में नए रास्ते बनते हैं, जिससे आपकी सोचने की शक्ति बढ़ती है।

मल्टीटास्किंग बंद करें, 'फोकस मोड' ऑन करें हम अक्सर सोचते हैं कि एक साथ चार काम करना स्मार्टनेस है, लेकिन यह दिमाग के लिए जहर है। जब आप एक साथ कई काम करते हैं, तो आपका दिमाग किसी भी एक चीज पर 100% ध्यान नहीं दे पाता। AI की तरह स्मार्ट बनने के लिए 'सिंगल टास्किंग' की आदत डालें। एक समय में एक ही काम करें और पूरा ध्यान उसी पर लगाएं। इससे आपकी एकाग्रता गजब की हो जाएगी।

(Image Source: Freepik) शरीर चलेगा, तभी दिमाग दौड़ेगा एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं होती, यह दिमाग के लिए भी 'फ्यूल' का काम करती है। जब आप दौड़ते हैं या कसरत करते हैं, तो दिमाग तक खून और ऑक्सीजन का बहाव तेज होता है। यह दिमाग के उन हिस्सों को एक्टिव करता है जो याददाश्त और सीखने के लिए जिम्मेदार हैं। दिन में सिर्फ 20 मिनट की वॉक भी आपके दिमाग को 'रीबूट' कर सकती है।

मेडिटेशन का 'एंटी-वायरस' यूज करें आजकल हमारे दिमाग में दिन भर हजारों फालतू विचार और तनाव घूमता रहता है। यह एक वायरस की तरह है जो दिमाग की स्पीड कम कर देता है। इसे हटाने के लिए मेडिटेशन सबसे अच्छा एंटी-वायरस है। रोज सुबह सिर्फ 10 मिनट शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इससे दिमाग का कचरा साफ होता है और सोचने की स्पष्टता बढ़ती है।