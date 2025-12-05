हेल्दी रहना है तो सिर्फ वॉक काफी नहीं, अपने 'सेकंड हार्ट' को भी एक्टिव करना है जरूरी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिल की सेहत के लिए लोग अक्सर वॉक, रनिंग या साइक्लिंग को तवज्जो देते हैं, लेकिन पिंडली की मांसपेशियां भी हार्ट हेल्थ में अहम योगदान देती हैं। इन्हें “सेकंड हार्ट” कहा जाता है, क्योंकि ये लोअर बॉडी से ब्लड को ऊपर पंप करने में मदद करती हैं, जिससे दिल पर दबाव कम होता है।

वॉक से पहले पिंडली को टारगेट करने वाली एक्सरसाइज करने से न केवल मसल्स मजबूत होते हैं, बल्कि हार्ट को भी लंबी उम्र तक हेल्दी बनाए रखने में मदद मिलती है।

क्यों काफ मसल्स को कहते हैं सेकंड हार्ट?

पिंडली की मांसपेशियां (काफ मसल्स)एक पंप की तरह काम करती हैं, जो पैरों से हार्ट तक ब्लड सर्कुलेशन को तेज करती हैं। जब ये मसल्स सिकुड़ते और फैलते हैं तो नसों में ब्लड का जमाव कम होता है, जिससे सूजन, ब्लड क्लॉट और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा घटता है। मजबूत काफ मसल्स दिल को ऑक्सीजन वाले रक्त की सप्लाई सुचारू रखते हैं और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों की संभावना कम करते हैं।