क्या होगा अगर सिर्फ दो हफ्तों तक नहीं खाएंगे चीनी? शरीर में हुए बदलाव देखकर आप भी रह जाएंगे हैरान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक, शुगर हमारे खान-पान का अहम हिस्सा बन चुका है। चीनी खाने का स्वाद तो बेहतर बनाती है, लेकिन हमारी सेहत के लिए यह बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती। इसलिए चीनी को अपनी डाइट से बाहर करके आप अपनी सेहत में काफी बदलाव (Sugar Quitting Benefits) देख सकते हैं।

आप चाहें, तो सिर्फ दो हफ्तों के लिए शुगर-फ्री डाइट अपनाकर देखें। आप देखें कि चीनी को खान-पान से बाहर करना आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद (Benefits of Quitting Sugar for Two Weeks) साबित हो रहा है। आइए जानें क्या होगा अगर आप दो हफ्तों तक चीनी नहीं खाएंगे।

पहले हफ्ते में क्या होगा? मूड में बदलाव पहले कुछ दिन सबसे मुश्किल होते हैं। अचानक से चीनी खाना बंद करने से आपका शरीर कुछ रिएक्शन देता है। इसके कारण सिरदर्द, थकान, चिड़चिड़ापन और मीठा खाने की तेज क्रेविंग हो सकती है। यह एक तरह का "विड्रॉवल सिंड्रोम" है, जहां शरीर अपनी आदत से उबर रहा होता है। लेकिन घबराएं नहीं, यह स्टेज जल्द ही गुजर जाता है।

दूसरे हफ्ते में क्या बदलाव दिखेंगे? स्किन में बदलाव आएगा दूसरे हफ्ते तक आपको लाइट और फ्रेश महसूस होने लगेगा। सबसे पहला और साफ बदलाव आपकी त्वचा में दिखेगा। चीनी सूजन को बढ़ावा देती है और त्वचा की समस्याओं, जैसे- मुहांसों के लिए जिम्मेदार हो सकती है। बिना चीनी के, आपकी त्वचा साफ और चमकदार हो जाएगी।

वजन कम होगा दो हफ्ते के अंत तक वजन कम होना शुरू हो सकता है। चीनी "खाली कैलोरी" है, जो शरीर को कोई पोषण दिए बिना सिर्फ कैलोरी देती है। जब आप इसे काटते हैं, तो कैलोरी कंजंप्शन अपने आप कम हो जाता है। साथ ही, चीनी न खाने से लीवर पर पड़ने वाला एक्स्ट्रा दबाव कम होता है, जिससे फैट स्टोरेज कम हो सकता है, खासकर पेट के आसपास।