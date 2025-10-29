सिर्फ मीठा खाने से नहीं; इन 7 आदतों से भी होती है डायबिटीज, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां?

रोजमर्रा में थोड़ा बहुत तनाव तो हर किसी को होता है लेकिन जरूरत से अधिक स्ट्रेस कोर्टिसोल के स्तर को बढ़ा देता है। इसका असर आपकी भूख, ब्लड शुगर और सोने के पैटर्न पर पड़ता है। तनाव में व्यक्ति बहुत ज्यादा खाने लगता है या फिर उसकी भूख खत्म हो जाती है।

अच्छी तरह नींद नहीं लेने से इंसुलिन को लेकर आपकी बॉडी की प्रतिक्रिया प्रभावित होती है। हर रात छह घंटे से भी

अगर आप दिन में अपने सारे मील नहीं लेते तो यह आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसा करने से आप ओवरईटिंग के शिकार हो जाते हैं या फिर बिना सोचे-समझे अनहेल्दी स्नैकिंग करते हैं।

अगर आपका काम लंबे समय तक बैठे रहने का है तो भी हर 30 से 60 मिनट में ब्रेक लेने की कोशिश करें। हर दिन कम से कम 30 से 40 मिनट की हल्की-फुल्की फिजिकल एक्टिविटी का रूटीन बनाएं।

आप रोज ही अपना ब्रेकफास्ट गाड़ी में या चलते-फिरते करते हैं, तो हेल्दी ऑप्शन चुनें। बाहर से भी ऑर्डर करने के दौरान हाई सोडियम और फैट का ध्यान रखें।

हर पहर के खाने का अपना महत्व होता है इसलिए मील छोड़ें नहीं, बल्कि खाने का एक नियमित पैटर्न तय करें। ज्यादा से ज्यादा घर का बना खाना ही खाएं। स्नैक में भी ग्रीक योगर्ट के साथ बेरीज या फिर नट्स या सीड्स का ही ऑप्शन चुनें।

सोने के समय को कम न करें। हर रोज कम से कम छह से सात घंटे की नींद जरूर लें। हर दिन इसके लिए प्रयास करें और सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसी चीजों से दूरी भी कारगर हो सकती है।