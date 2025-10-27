इस आसान रेसिपी से घर पर बनाएं मुंबई का फेमस 'मसाला पाव', ब्रेकफास्ट के लिए भी है एकदम परफेक्ट
क्या आप भी मुंबई के फेमस स्ट्रीट फूड के दीवाने हैं? बता दें, वड़ा पाव और भेल पूरी के साथ, एक और चीज है जो मुंबई की जान है, और वह है- गरमा गरम 'मसाला पाव'। जी हां, यह खाने में इतना मजेदार होता है कि इसे एक बार खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे घर पर बनाना भी बहुत ही आसान है।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई की धड़कन महज लोकल ट्रेन या मरीन ड्राइव की हवा में नहीं है, बल्कि उसके स्ट्रीट फूड में है। वड़ा पाव का जोरदार स्वाद हो या पाव भाजी का चटपटा रंग, मुंबई का खाना हमेशा जुबां पर एक जादू बिखेर देता है।
हालांकि, आज हम बात करेंगे एक ऐसे हीरो की, जो थोड़ा 'अंडररेटेड' है पर स्वाद का असली बादशाह है। जी हां, गरमा गरम, मक्खन से लबरेज 'मसाला पाव'। इस आर्टिकल में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप महज कुछ मिनटों में यह लाजवाब डिश घर पर बना सकते हैं (Mumbai Masala Pav Recipe), जो आपके ब्रेकफास्ट या शाम के स्नैक को यादगार बना देगी।
मसाला पाव बनाने के लिए जरूरी सामग्री
- 4 पाव (ब्रेड बन)
- 2 प्याज (बारीक कटे हुए)
- 1 शिमला मिर्च (बारीक कटी हुई)
- 2 टमाटर (बारीक कटे हुए)
- 2 चम्मच पाव भाजी मसाला (सबसे जरूरी)
- 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
- आधा चम्मच हल्दी पाउडर
- नमक स्वादानुसार
- सेकने के लिए मक्खन
- बारीक कटा हरा धनिया (गार्निश के लिए)
मसाला पाव बनाने का तरीका
यह रेसिपी इतनी आसान है कि इसे कोई बिगिनर भी ट्राई कर सकता है:
- सबसे पहले एक कड़ाही में थोड़ा मक्खन या तेल गरम करें। इसमें बारीक कटा प्याज डालकर हल्का गुलाबी होने तक भूनें। अब टमाटर और शिमला मिर्च डालें। जब सब्जियां थोड़ी नरम हो जाएं, तो इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, पाव भाजी मसाला और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। इसे 2-3 मिनट तक पकाएं, जब तक मसाला खुशबू न देने लगे।
- अब पाव को बीच में से इस तरह काटें कि वह पूरी तरह अलग न हो। यह एक किताब की तरह दिखना चाहिए। फिर एक तवा गरम करें और उस पर थोड़ा मक्खन डालें। अब तैयार मसाले का एक बड़ा चम्मच तवे पर फैलाएं। इस मसाले के ऊपर पाव को अंदर की तरफ से दबाकर रखें और दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें। ताकि मसाला पाव के अंदर तक चला जाए।
- गरमा गरम मसाला पाव को प्लेट में निकालें। ऊपर से थोड़ा और मक्खन लगाएं, बारीक कटा हरा धनिया और नींबू का रस डालकर सजाएं। तो देखा आपने, कितनी जल्दी यह स्ट्रीट फूड आपके किचन में तैयार हो जाएगा। अगली बार जब भी हल्का-फुल्का खाने का मन हो, तो यह 'मसाला पाव' जरूर ट्राई करें और अपनी फैमिली को भी खिलाएं।
