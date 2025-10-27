इस आसान रेसिपी से घर पर बनाएं मुंबई का फेमस 'मसाला पाव', ब्रेकफास्ट के लिए भी है एकदम परफेक्ट

क्या आप भी मुंबई के फेमस स्ट्रीट फूड के दीवाने हैं? बता दें, वड़ा पाव और भेल पूरी के साथ, एक और चीज है जो मुंबई की जान है, और वह है- गरमा गरम 'मसाला पाव'। जी हां, यह खाने में इतना मजेदार होता है कि इसे एक बार खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे घर पर बनाना भी बहुत ही आसान है।

मुंबई स्पेशल 'मसाला पाव' बनाने के लिए फॉलो करें ये रेसिपी (Image Source: AI-Generated)