Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    इस आसान रेसिपी से घर पर बनाएं मुंबई का फेमस 'मसाला पाव', ब्रेकफास्ट के लिए भी है एकदम परफेक्ट

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 12:55 PM (IST)

    क्या आप भी मुंबई के फेमस स्ट्रीट फूड के दीवाने हैं? बता दें, वड़ा पाव और भेल पूरी के साथ, एक और चीज है जो मुंबई की जान है, और वह है- गरमा गरम 'मसाला पाव'। जी हां, यह खाने में इतना मजेदार होता है कि इसे एक बार खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे घर पर बनाना भी बहुत ही आसान है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    मुंबई स्पेशल 'मसाला पाव' बनाने के लिए फॉलो करें ये रेसिपी (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई की धड़कन महज लोकल ट्रेन या मरीन ड्राइव की हवा में नहीं है, बल्कि उसके स्ट्रीट फूड में है। वड़ा पाव का जोरदार स्वाद हो या पाव भाजी का चटपटा रंग, मुंबई का खाना हमेशा जुबां पर एक जादू बिखेर देता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, आज हम बात करेंगे एक ऐसे हीरो की, जो थोड़ा 'अंडररेटेड' है पर स्वाद का असली बादशाह है। जी हां, गरमा गरम, मक्खन से लबरेज 'मसाला पाव'। इस आर्टिकल में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप महज कुछ मिनटों में यह लाजवाब डिश घर पर बना सकते हैं (Mumbai Masala Pav Recipe), जो आपके ब्रेकफास्ट या शाम के स्नैक को यादगार बना देगी।

    Masala Pav Recipe

    (Image Source: AI-Generated)

    मसाला पाव बनाने के लिए जरूरी सामग्री

    • 4 पाव (ब्रेड बन)
    • 2 प्याज (बारीक कटे हुए)
    • 1 शिमला मिर्च (बारीक कटी हुई)
    • 2 टमाटर (बारीक कटे हुए)
    • 2 चम्मच पाव भाजी मसाला (सबसे जरूरी)
    • 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर
    • आधा चम्मच हल्दी पाउडर
    • नमक स्वादानुसार
    • सेकने के लिए मक्खन
    • बारीक कटा हरा धनिया (गार्निश के लिए)

    मसाला पाव बनाने का तरीका

    यह रेसिपी इतनी आसान है कि इसे कोई बिगिनर भी ट्राई कर सकता है:

    • सबसे पहले एक कड़ाही में थोड़ा मक्खन या तेल गरम करें। इसमें बारीक कटा प्याज डालकर हल्का गुलाबी होने तक भूनें। अब टमाटर और शिमला मिर्च डालें। जब सब्जियां थोड़ी नरम हो जाएं, तो इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, पाव भाजी मसाला और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। इसे 2-3 मिनट तक पकाएं, जब तक मसाला खुशबू न देने लगे।
    • अब पाव को बीच में से इस तरह काटें कि वह पूरी तरह अलग न हो। यह एक किताब की तरह दिखना चाहिए। फिर एक तवा गरम करें और उस पर थोड़ा मक्खन डालें। अब तैयार मसाले का एक बड़ा चम्मच तवे पर फैलाएं। इस मसाले के ऊपर पाव को अंदर की तरफ से दबाकर रखें और दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें। ताकि मसाला पाव के अंदर तक चला जाए।
    • गरमा गरम मसाला पाव को प्लेट में निकालें। ऊपर से थोड़ा और मक्खन लगाएं, बारीक कटा हरा धनिया और नींबू का रस डालकर सजाएं। तो देखा आपने, कितनी जल्दी यह स्ट्रीट फूड आपके किचन में तैयार हो जाएगा। अगली बार जब भी हल्का-फुल्का खाने का मन हो, तो यह 'मसाला पाव' जरूर ट्राई करें और अपनी फैमिली को भी खिलाएं।

    यह भी पढ़ें- नाश्ते में बनाएं 'वेजिटेबल आटा चीला', स्वाद और सेहत दोनों में है बेमिसाल; पढ़ें रेसिपी

    यह भी पढ़ें- प्रोटीन से भरपूर हैं ये साउथ इंडियन डिशेज, स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी हैं फायदेमंद