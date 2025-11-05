अगर चाहिए 100% सही रिपोर्ट, तो रूटीन चेकअप से पहले इन 4 चीजों को करने से बचें

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कैंसर, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं या आंख से जुड़ी किसी बीमारी में समय को सबसे बड़ा उपचार माना जाता है। डॉक्टरों का मानना है बीमारी लाइलाज स्थिति में न पहुंचे उसके लिए समय-समय पर चेकअप कराते रहना एक एहतियाती कदम होता है।

इससे बीमारी गंभीर स्थिति में पहुंचने से पहले ही पकड़ में आ जाती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है। आइए जानते हैं, सालाना या हर छह महीने में कराए जाने वाले रूटीन चेकअप से पहले किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

हाई शुगर, सॉल्ट या फैट वाली चीजें न खाएं ब्लड टेस्ट से पहले आपने क्या खाया उसका असर ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल पर पड़ता है। इसलिए टेस्ट कराने जाने से पहले ज्यादा शुगर, सॉल्ट या फैट वाली चीजें खाने से बचें। वैसे भी ब्लड टेस्ट कराने जाने के 8-12 घंटे पहले तक कुछ भी ना खाने की सलाह दी जाती है। इससे आपके शरीर को खाना पचाने का भरपूर समय मिल जाता है।

बहुत ज्यादा या बेहद कम पानी पीना शरीर में पानी की मात्रा कम या ज्यादा होने का प्रभाव ब्लड टेस्ट के रिजल्ट पर पड़ता है। यदि कोई डिहाइड्रेट स्थिति में ब्लड टेस्ट कराने पहुंचे तो उसकी किडनी फंक्शन को लेकर भ्रमित करने वाले परिणाम आते हैं और ज्यादा पानी पी लेने से इलेक्ट्रोलाइट से जुड़ी समस्या का भ्रम हो सकता है।

अपॅाइंटमेंट से ठीक पहले वर्क आउट करना वैसे तो नियमित रूप से एक्सरसाइज करने को सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन चेकअप से ठीक पहले जिम करना सही नहीं होता। वर्कआउट करने के बाद आपके मसल्स से जो एंजाइम्स निकलते हैं वैसे ही एंजाइम डैमेज हुए लिवर की वजह से भी निकलते हैं। लेकिन ब्लड टेस्ट में यह अंतर पकड़ में नहीं आता और रिजल्ट प्रभावित होता है। इतना ही नहीं चेकअप से ठीक पहले एक्सरसाइज करने का प्रभाव कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर के रिजल्ट पर भी पड़ता है।