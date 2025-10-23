कैंसर की पहचान अब होगी आसान! एक Blood Test से कर सकेंगे 50 तरह के कैंसर का पता

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कैंसर एक गंभीर बीमारी है, जो दुनियाभर में कई लोगों को अपना शिकार बना रही है। यह एक जानलेवा बीमारी है, जिससे बचने के लिए समय पर इसकी पहचान करना जरूरी है। आमतौर पर इसकी पहचान करने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स इसके लक्षणों पर गौर करने की सलाह देते हैं, लेकिन अब इस बीमारी की पहचान और फिर सही इलाज की दिशा में उम्मीद की किरण सामने आई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हाल ही में यूरोपियन सोसाइटी फॉर मेडिकल ऑन्कोलॉजी (ईएसएमओ) कांग्रेस 2025 में प्रस्तुत किए गए नए अध्ययन में एक ऐसे ब्लड टेस्ट के बारे में बताया गया, जिससे 50 से ज्यादा कैंसर का पता लगाने में मदद मिलेगी। आइए जानते हैं इस नए ब्लड टेस्ट के बारे में विस्तार से-

क्या कहती है स्टडी? अध्ययन के मुताबिक, इस अभूतपूर्व ब्लड टेस्ट की मदद से 50 से ज्यादा तरह के कैंसर का पता लगाया जा सकता है। इस टेस्ट की खास बात यह है कि यह अक्सर लक्षण सामने आने से पहले ही कैंसर के बारे में बता सकता है। दवा कंपनी ग्रेल द्वारा निर्मित इस परीक्षण में कैंसर के निदान और इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है।

इस ब्लड टेस्ट का नाम गैलरी (Galleri) है, जो एक मल्टी- कैंसर अर्ली डिटेक्टर (MCED) टेस्ट है। इस टेस्ट का अध्ययन कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं की एक टीम ने किया। शोधकर्ताओं ने अमेरिका और कनाडा में 50 साल या उससे ज्यादा उम्र के लगभग 23,161 लोगों का विश्लेषण किया, जिनमें पहले से कैंसर के कोई लक्षण नहीं थे।

50 से ज्यादा कैंसर की पहचान हुई आसान इस ब्लड टेस्ट की मदद से ब्रेस्ट, फेफड़े, कोलन और पैंक्रियाटिक कैंसर सहित कई तरह के कैंसर की सटीकता के साथ पहचान करना आसान होगा। इनमें से कुछ का पता शुरुआती स्टेज में ही लग गया और उनका इलाज भी आसान था। वहीं, कुछ ऐसे भी थे, जो ठीक भी हो सकते थे।