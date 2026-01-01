क्यों कुछ लोग सिर्फ अपने घर के टॉयलेट में ही हो पाते हैं फ्रेश? यहां पढ़ें क्या है इसके पीछे का साइंस

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी ऑफिस ट्रिप पर हों, किसी दोस्त के घर रुके हों या मॉल के टॉयलेट में हों, और आपको जोरों की जरूरत महसूस हो रही हो, लेकिन पॉट पर बैठते ही सब कुछ 'जाम' हो जाए?

अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। इसे मेडिकल भाषा में पार्कोपेरेसिस (Parcopresis) कहा जाता है, जिसे आम बोलचाल में 'शाय बॉवेल सिंड्रोम' (Shy Bowel Syndrome) कहते हैं। यह कोई शारीरिक बीमारी नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति सार्वजनिक शौचालयों या दूसरों की उपस्थिति में मल त्याग (poop) करने में असमर्थ महसूस करता है। आइए जानें इस सिंड्रोम के बारे में।

क्यों होता है 'शाय बॉवेल सिंड्रोम'? इसके पीछे मुख्य कारण कोई शारीरिक कमजोरी नहीं, बल्कि हमारा दिमाग और नर्वस सिस्टम है। इसके कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं- प्राइवेसी और शर्म- सबसे बड़ा कारण सामाजिक शर्मिंदगी का डर है। लोगों को लगता है कि टॉयलेट से आने वाली आवाजों या गंध से दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे।

इवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स- जब हम असुरक्षित महसूस करते हैं, तो हमारा शरीर 'सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम' को एक्टिव कर देता है। मल त्यागने के लिए शरीर का रिलैक्स होना जरूरी है, लेकिन डर या घबराहट की स्थिति में मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे प्रक्रिया रुक जाती है।

बचपन के अनुभव- कई बार बचपन में टॉयलेट ट्रेनिंग के दौरान मिली डांट या स्कूल के गंदे टॉयलेट्स का बुरा अनुभव मन में बैठ जाता है, जो बड़े होने पर इस सिंड्रोम का रूप ले लेता है।

हाइजीन की चिंता- कुछ लोग गंदगी को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। उन्हें लगता है कि पब्लिक टॉयलेट उनके घर जितने साफ नहीं हैं, जिससे वे वहां असहज महसूस करते हैं। (Picture Courtesy: Freepik) शरीर पर इसका असर सिर्फ घर पर ही पूप करने की आदत शुरू में मामूली लग सकती है, लेकिन लंबे समय तक प्रेशर को रोकने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है-