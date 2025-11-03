रात को बार-बार बाथरूम जा रहा है बच्चा? हल्के में न लें, ये हो सकती हैं 5 गंभीर परेशानियां

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बच्चों का बार-बार उठकर पेशाब जाना हर बार चिंता का विषय नहीं होता, क्योंकि यह उनके पानी पीने की मात्रा और एक्टिविटी पर भी निर्भर करता है। लेकिन इससे उनकी नींद खराब हो रही हो या उनके आत्मविश्वास या रोजमर्रा की एक्टिविटी पर असर पड़ रहा है तो डॉक्टर से बात करें। आइए जानते हैं किन वजहों से बच्चे को बार–बार बाथरूम जाने की जरूरत महसूस होती है और ऐसे में पेरेंट्स क्या करें।

उम्र के हिसाब से ऐसा हो सकता है पैटर्न 1 से 3 साल: हर दो से तीन घंटे में

3-5 साल के बच्चे: हर दिन लगभग सात से नौ बार

6 साल से ज् उम्र के बच्चे: दिन में लगभग छह से आठ बार ये हो सकते हैं कारण ब्लेडर का ज्यादा एक्टिव होना: इस स्थिति में ब्लेडर खाली होने के बावजूद भी भरे होने का संकेत मिलता है। ऐसा तब होता है जब बच्चे को सही तरीके ट्रेनिंग नहीं मिली होती है। ये हो सकते हैं लक्षण:

तत्काल यूरीन पास करने की जरूरत महसूस होना

कम मात्रा में यूरीन निकलना

बाथरूम जाने के लिए रात में जगना

पेशाब निकल जाने का डर या फिर पेशाब रोकर ना रख पाना कब्जियत की समस्या यदि बच्चे का पेट सही तरीके से साफ नहीं होता है तो उसका दबाव ब्लेडर पर भी पड़ सकता है। इसके लिए बच्चे की डाइट पर ध्यान देने की जरूरत है। सही डाइट चार्ट के लिए किसी पीडियाट्रिशियन से सलाह ले सकते हैं।