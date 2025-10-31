वेट लॉस हो या शुगर कंट्रोल, एक गिलास पानी में मिलाकर पिएं चुटकी भर दालचीनी; हैरान कर देंगे फायदे

Language
    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 04:20 PM (IST)

    क्या आपको मालूम है कि दालचीनी सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। आयुर्वेद में इसे एक शक्तिशाली औषधि माना गया है, खासकर जब बात वजन कम करने और ब्लड शुगर को काबू करने की हो। बस एक गिलास गुनगुने पानी में चुटकी भर दालचीनी मिलाकर पीने से आपको ऐसे फायदे मिल सकते हैं, जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे।  

    Hero Image

    Cinnamon Water Benefits: दालचीनी का पानी पीने से मिलेंगे गजब के फायदे 

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सोचिए, रसोई के मसालों के डिब्बे में रखी एक चीज आपके दो सबसे बड़े हेल्थ इशूज का समाधान कर सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दालचीनी की। एक ऐसा मसाला जो न सिर्फ आपकी खीर या बिरयानी का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि चुपके से आपके शरीर के अंदर कई जादू भी करता है।

    क्या आप जानते हैं कि रोज सुबह एक गिलास पानी में केवल चुटकी भर दालचीनी मिलाकर पीने से, आप अपने जिद्दी वजन को कम कर सकते हैं और बढ़ते शुगर लेवल पर लगाम लगा सकते हैं? आइए, इस मसाले के कुछ ऐसे फायदे जानते हैं जो आपकी सेहत का कायापलट कर सकते हैं।

    Cinnamon Water

    (Image Source: Freepik) 

    वजन कम करने में है जादूगर

    अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो दालचीनी का पानी आपकी मदद कर सकती है।

    • मेटाबॉलिज्म को बढ़ाए: दालचीनी आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करती है। जब मेटाबॉलिज्म तेज होता है, तो शरीर ज्यादा कैलोरी बर्न करता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है।
    • भूख को करे कंट्रोल: यह मसाला भूख और खाने की इच्छा को कंट्रोल करने में मददगार है। इसे पीने से आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है, और आप अनहेल्दी स्नैक्स खाने से बच जाते हैं।
    • फैट को पिघलाए: कुछ शोध बताते हैं कि दालचीनी शरीर में फैट जमा होने की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है और पहले से जमा चर्बी को पिघलाने में मदद करती है, खासकर पेट के आसपास की चर्बी को।

    शुगर के मरीजों के लिए रामबाण

    दालचीनी को डायबिटीज के रोगियों के लिए एंटी-डायबिटिक माना जाता है।

    • इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार: दालचीनी शरीर की कोशिकाओं को इंसुलिन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। इंसुलिन वह हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। बेहतर सेंसिटिविटी से शुगर कंट्रोल करना आसान हो जाता है।
    • ब्लड शुगर कम करे: यह मसाला भोजन के बाद ब्लडस्ट्रीम में ग्लूकोज के प्रवेश को धीमा करने में मदद करता है, जिससे शुगर लेवल अचानक से नहीं बढ़ता।
    • एंटीऑक्सीडेंट का भंडार: दालचीनी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो डायबिटीज से जुड़ी जटिलताओं के खतरे को कम करने में भी मदद करते हैं।

    Cinnamon water for weight loss

    (Image Source: Freepik) 

    दालचीनी का पानी सिर्फ वजन और शुगर ही नहीं, बल्कि कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में भी लाभकारी है:

    • पाचन तंत्र को मजबूत बनाए: यह पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है। गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में यह बहुत कारगर है।
    • दिल को रखे स्वस्थ: दालचीनी खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करती है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है और आपका हृदय स्वस्थ बना रहता है।
    • इम्युनिटी बढ़ाए: इसमें एंटी-वायरल और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं और आपको सर्दी-जुकाम जैसे मौसमी संक्रमणों से बचाते हैं।

    कैसे बनाएं दालचीनी का पानी?

    इसे बनाना बेहद आसान है और आप इसे अपनी दिनचर्या में आसानी से शामिल कर सकते हैं:

    • एक गिलास गुनगुना पानी लें। इसमें आधा या एक छोटा चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाएं। आप चाहें तो रात भर पानी में एक इंच दालचीनी की स्टिक भिगोकर, सुबह उस पानी को हल्का गुनगुना करके भी पी सकते हैं।
    • स्वाद के लिए आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस या एक चुटकी शहद (अगर शुगर के मरीज नहीं हैं तो) भी मिला सकते हैं। बता दें, इस जादुई ड्रिंक का सेवन सुबह खाली पेट करना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है।

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।