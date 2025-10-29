Language
    इन 5 स्टेप्स से बनाएं अपनी सुबह की कॉफी हेल्दी, डॉक्टर ने कहा दिल और लिवर दोनों बनेंगे मजबूत

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 12:07 PM (IST)

    सुबह की शुरुआत आप भी कॉफी के साथ करते हैं? अगर हां, तो आपको डॉक्टर की कुछ सलाह जरूर माननी चाहिए। दरअसल, कुछ तरीकों से आप अपनी कॉफी को भी ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं। इन तरीकों से कॉफी दिल, दिमाग, पाचन और मेटाबॉलिज्म दोनों के लिए फायदेमंंद (Coffee Benefits) साबित हो सकता है।

    Hero Image

    कैसे कॉफी की (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह की गर्मागर्म कॉफी का मजा ही कुछ और है। यह न केवल हमें तरोताजा करती है, बल्कि दिन की शुरुआत के लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम भी करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी इस पसंदीदा आदत को आप और भी सेहतमंद (How to Make Morning Coffee Healthy) बना सकते हैं? 

    जी हां, कुछ छोटे-छोटे स्टेप्स आपकी कॉफी को और भी हेल्दी बना देते हैं। इस बारे में एम्स ट्रेंड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने एक वीडियो में बताया। आइए जानें कैसे। 

    स्टेप-1 ब्लैक कॉफी से करें शुरुआत

    सबसे पहला और जरूरी स्टेप है ब्लैक कॉफी को अपनाना। जब आप दूध और चीनी मिली कॉफी पीते हैं, तो उसमें कैलोरीज और शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लैक कॉफी में कैलोरी न के बराबर होती है और यह एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है। यह मेटाबॉलिज्म को तेज करने, मेंटल एलर्टनेल बढ़ाने और यहां तक कि टाइप-2 डायबिटीज के खतरे को कम करने में मददगार साबित होती है। 

    स्टेप-2 बादाम या सोया मिल्क का करें इस्तेमाल

    अगर आप ब्लैक कॉफी पीने के शौकीन नहीं हैं, तो कॉफी में थोड़ी मात्रा में बादाम या सोया मिल्क का ऑप्शन चुन सकते हैं। बादाम मिल्क विटामिन-ई और हेल्दी फैट्स से भरपूर होता है, जो त्वचा और बालों के लिए बेहद फायदेमंद है। वहीं, सोया मिल्क प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है और इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं होती। ये दोनों ही ऑप्शन लैक्टोज-इनटॉलरेंट लोगों के लिए भी बेहतरीन हैं और कॉफी के स्वाद में एक नया आयाम जोड़ते हैं।

    स्टेप-3 चुटकी भर दालचीनी का पाउडर मिलाएं

    अपनी कॉफी में एक चुटकी दालचीनी पाउडर मिलाना एक छोटा सा, लेकिन गेम-चेंजिंग कदम साबित हो सकता है। दालचीनी न केवल कॉफी के स्वाद को बेहतरीन बनाता है, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। यह ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करती है, सूजन को कम करती है और इसमें एंटी-माइक्रोबियल गुण होते हैं। इसके अलावा, दालचीनी मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करने में सहायक है।

    स्टेप-4 थोड़ा कोको पाउडर मिलाएं

    अगर आप चॉकलेट के शौकीन हैं, तो अपनी कॉफी में एक चम्मच कोको पाउडर मिलाकर देखें। कोको पाउडर एंटीऑक्सीडेंट्स का पावरहाउस है, जो दिल के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और मूड को बेहतर बनाने में सहायक माना जाता है। हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि आप शुगर-फ्री और अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर ही इस्तेमाल कर रहे हैं।

    coffee benefits (1)

    (Picture Courtesy: Freepik)

    स्टेप-5 एक चम्मच MCT ऑयल मिलाएं

    MCT ऑयल एक तरह का सैचुरेटेड फैट है। अपनी कॉफी में एक चम्मच MCT ऑयल मिलाने से आपको लंबे समय तक एनर्जी मिलती है, क्योंकि यह तेजी से एनर्जी में बदल जाता है। यह भूख को कंट्रोल करने और वजन मैनेज करने में मददगार साबित हो सकता है। हालांकि, शुरुआत में थोड़ी मात्रा से शुरुआत करें ताकि आपके पाचन पर अचानक से दबाव न पड़े।

