    रोज शाम को सिर्फ 15 मिनट करें ये 5 योगासन; दिनभर की थकान होगी दूर, बॉडी हो जाएगी रिलैक्स

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 11:32 AM (IST)

    दिनभर की भाग-दौड़ के बाद शाम को रिलैक्स होना बेहद जरूरी है। इसमें योग काफी मददगार साबित हो सकता है। जी हां, योग (Evening Yoga Poses) करने से दिनभर का तनाव दूर होता है, बॉडी रिलैक्स होती है और रात को अच्छी नींद आती है। आइए जानें शाम को करने के लिए 5 फायदेमंद योगासन। 

    Hero Image

    बॉडी रिलैक्स करने में मदद करेंगे ये योगासन (Picture Courtesy: Freepik)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दिनभर की भागदौड़, तनाव और थकान के बाद शरीर और मन को रिलैक्स करने के लिए शाम का समय बेहद खास होता है। इस वक्त कुछ मिनट योग (Yoga Benefits) करने से न सिर्फ आपकी दिनभर की थकान मिट सकती है, बल्कि आपको रात की अच्छी नींद लेने में भी मदद मिलती है।

    जी हां, अगर आप रोजाना शाम को सिर्फ 15-20 मिनट भी योग करना शुरू कर देंगे, तो आपकी सेहत में आपको कई बदलाव नजर आ सकते हैं। आइए जानते हैं 5 ऐसे योगासनों (Evening Yoga Poses) के बारे में, जिन्हें शाम के वक्त करना सेहत के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। 

    बालासन 

    बालासन एक ऐसा आसन है जो सीधे तौर पर आपके तनाव और थकान को दूर करने का काम करता है। इसे करने के लिए घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाएं और अपने कूल्हों को एड़ियों पर टिका दें। अब आगे की ओर झुकते हुए अपने माथे को जमीन से छुएं और हाथों को आगे की ओर फैलाकर रखें। इस पोजीशन में गहरी सांस लेते और छोड़ते रहें। यह आसन पीठ, कंधों और गर्दन के तनाव को दूर करके दिमाग को शांत करता है और पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है।

    child pose

    (Picture Courtesy: Freepik)

    मार्जरीआसन-बिटिलासन 

    यह दो आसनों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जो रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करता है। इसे करने के लिए घुटनों और हथेलियों के बल टेबल टॉप पोजिशन में आ जाएं। सांस लेते हुए अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाएं और पेट को नीचे की ओर दबाएं। फिर सांस छोड़ते हुए रीढ़ को ऊपर की ओर गोल करें और ठुड्डी को छाती से लगाएं। इन स्टेप्स को लगातार दोहराएं। यह आसन पीठ दर्द से राहत दिलाने और मन को शांत करने में बेहद असरदार है।

    cat cow pose (1)

    (Picture Courtesy: Freepik)

    पश्चिमोत्तानासन 

    यह आसन पूरे शरीर, खासकर हैमस्ट्रिंग और रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत फायदेमंद है। जमीन पर पैरों को सामने फैलाकर बैठ जाएं। अब सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और अपने हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़ने की कोशिश करें। ध्यान रहे घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। इस आसन से नर्वस सिस्टम शांत होता है, चिंता और थकान दूर होती है तथा पेट की चर्बी कम करने में भी मदद मिलती है।

    forward bend pose (1)

    (Picture Courtesy: Freepik)

    विपरीत करणी

    इस आसन को करने के लिए दीवार के पास लेट जाएं और अपने पैरों को दीवार पर सीधा ऊपर की ओर उठा दें। आपके कूल्हे दीवार के पास होने चाहिए और शरीर 'L' आकार का बनना चाहिए। हाथों को शरीर के बगल में आराम से रखें। इस आसन में 5-10 मिनट तक रहें। यह आसन पैरों की थकान दूर करने, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने और नर्वस सिस्टम को शांत करने का रामबाण इलाज है। यह सिरदर्द और इनसोम्निया की समस्या में भी राहत देता है।

    Leg up the wall pose

    (Picture Courtesy: Freepik)

    शवासन 

    यह आसन हमेशा सबसे आखिरी में करना चाहिए। इसे करने के लिए पीठ के बल लेट जाएं और पैरों को हिप्स की चौड़ाई तक फैला लें। हाथों को शरीर से थोड़ा दूर, हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई रखें। आंखें बंद कर लें और अपना पूरा ध्यान शरीर के हर अंग को आराम देने पर फोकस करें। गहरी और लंबी सांसें लेते और छोड़ते रहें। 

    corpse pose

    (Picture Courtesy: Freepik)

    Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।