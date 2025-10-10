रोज की भागदौड़ बिगाड़ सकती है Mental Health, महिलाओं के लिए ये 6 योगासन हैं वरदान
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health Day 2025) बहुत जरूरी है। योग इसमें मदद कर सकता है। सुखासन मन को स्थिर करता है, बालासन तनाव कम करता है, पश्चिमोत्तानासन गुस्से को शांत करता है और भ्रामरी प्राणायाम मानसिक तनाव दूर करता है। इन योगासनों को करके महिलाएं मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकती हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में महिलाएं घर और काम की दोहरी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अक्सर स्ट्रेस, एंग्जायटी और थकान से जूझती रहती हैं। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health Day 2025) को इग्नोर करना आगे चलकर नींद की समस्या, डिप्रेशन और चिड़चिड़ेपन जैसी परेशानियों को जन्म दे सकता है।
योग न केवल शरीर को स्वस्थ बनाता है, बल्कि मन को भी स्थिर और शांत रखता है। खासतौर पर महिलाएं यदि अपनी दिनचर्या में कुछ सरल और प्रभावी योगासन शामिल करें तो मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बना सकती हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ प्रभावी योगासनों के बारे में, जो महिलाओं के मानसिक संतुलन को बेहतर बनाए रखने और शांति देने में सहायक हैं।
सुखासन
यह आसन ध्यान और श्वसन अभ्यास का आधार माना जाता है। सुखासन मन को स्थिर करता है, नकारात्मक विचारों को दूर करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। इस आसन में बैठकर गहरी सांस लेने से तनाव और चिंता धीरे-धीरे कम होती है।
बालासन
यह आसन मानसिक तनाव को तुरंत कम करने में मदद करता है। बालासन में शरीर को आरामदायक स्थिति में झुकाने से मन शांत होता है और थकान दूर होती है। महिलाएं इसे अपने दिन की थकान मिटाने के लिए कर सकती हैं।
पश्चिमोत्तानासन
यह आसन दिमाग और नर्वस सिस्टम को आराम देता है। नियमित अभ्यास से गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम होता है। यह नींद की क्वालिटी में सुधार लाता है और मानसिक शांति देता है।
भ्रामरी प्राणायाम
भ्रामरी प्राणायाम मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए बेहद प्रभावी है। इसमें गुनगुनाहट जैसी आवाज निकालकर सांस छोड़ने से दिमाग को तुरंत शांति मिलती है। यह अनिद्रा, एंग्जायटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को कम करने में सहायक है।
सेतु बंधासन
सेतु बंधासन न केवल शरीर को लचीलापन देता है बल्कि मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाता है। यह तनाव और थकान कम कर महिलाओं को मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस कराता है।
शवासन
यह सबसे प्रभावी रिलैक्सेशन आसन है। शवासन में शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ देने से मन शांत होता है और चिंता दूर होती है। यह ध्यान और मेडिटेशन के साथ मानसिक संतुलन को मजबूत बनाता है।
महिलाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ मन ही स्वस्थ जीवन की नींव है। ऊपर बताए गए इन आसनों को दैनिक जीवन में शामिल करने से स्ट्रेस एंग्जायटी और अनिद्रा जैसी समस्याएं कम होती हैं। दिन में सिर्फ 20–30 मिनट योग अभ्यास करने से महिलाएं मानसिक रूप से मजबूत, सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस कर सकती हैं।
