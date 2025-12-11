चाय-कॉफी लिए बिना फ्रेश होने नहीं जा पाते आप? एक्सपर्ट ने बताया- किस समस्या का है संकेत

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप उन लोगों में से हैं जिनका दिन तब तक शुरू नहीं होता जब तक कि उन्हें चाय या कॉफी न मिल जाए? क्या आपको लगता है कि वॉशरूम जाने के लिए कैफीन का सहारा लेना जरूरी है? अगर हां, तो न्यूट्रिशनिस्ट हीना त्रिवेदी के मुताबिक यह आदत 'क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन' का संकेत हो सकती है। यह सुनने में नॉर्मल लग सकता है, लेकिन यह कंडीशन आपके पाचन तंत्र के लिए खतरे की घंटी है। आइए जानते हैं कि यह आदत आपके शरीर पर क्या असर डालती है।

शरीर के संकेतों की अनदेखी

अगर आप लम्बे समय तक शौच के लिए चाय या कॉफी पर निर्भर रहते हैं, तो समय के साथ आपकी आंतों की मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि आपका शरीर अपने प्राकृतिक संकेतों को पहचानना बंद कर देता है। यानी, आपको बिना कॉफी के यह महसूस ही नहीं होगा कि आपको वॉशरूम जाना है।

पानी की कमी और डिहाइड्रेशन का खतरा

रात भर सोने के बाद हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में, अगर आप दिन की शुरुआत सीधे कॉफी से करते हैं, तो यह डिहाइड्रेशन को और बढ़ा सकता है। दरअसल, कॉफी में एक 'ऑस्मोटिक लैक्सेटिव' इफेक्ट होता है, जो शरीर के अन्य हिस्सों से पानी खींचकर आंतों में ले आता है। भले ही इससे आपको तुरंत राहत मिल जाए, लेकिन यह शरीर के बाकी हिस्सों को डिहाइड्रेट कर देता है। इसके कारण मल सख्त हो सकता है और कब्ज की समस्या और भी बदतर हो सकती है।