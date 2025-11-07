एक कप चाय या कॉफी मिस करते ही क्यों दुखने लगता है सिर? न्यूरोलॉजिस्ट ने बताई असली वजह
क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी सुबह एक कप कड़क चाय या कॉफी के बिना शुरू नहीं होती? और अगर किसी दिन यह 'एनर्जी बूस्टर' न मिले, तो क्या आपका सिर भारी होने लगता है? जी हां, लाखों लोग इस अनुभव से गुजरते हैं। आइए, जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट की मदद से जानते हैं इसके पीछे की वजह के बारे में।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह की शुरुआत अगर चाय-कॉफी से होती है, तो क्या आपको भी अपना दिन कुछ ज्यादा ही तरोताजा लगता है? हालांकि, जिस दिन एक कप कॉफी या चाय नहीं मिलती, तो उसी दिन सिरदर्द, थकान और चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण क्यों घेर लेते हैं? हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल्स में सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार बताते हैं कि इसका जवाब है- कैफीन विड्रॉल में। आइए, विस्तार से जानते हैं इसके बारे में।
क्यों होती है सिरदर्द की परेशानी?
हमारी चाय-कॉफी में मौजूद कैफीन दिमाग में बनने वाले एक रासायनिक पदार्थ एडेनोसिन को ब्लॉक करती है। एडेनोसिन वही रसायन है जो हमें नींद और थकान का एहसास कराता है। जब आप रोजाना कॉफी पीते हैं, तो दिमाग इस बदलाव का आदी हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप कॉफी पीना बंद करते हैं, एडेनोसिन अचानक ज्यादा मात्रा में सक्रिय हो जाता है। इससे दिमाग की रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं और सिरदर्द शुरू हो जाता है।
कब और कितने समय तक रहते हैं लक्षण?
कॉफी न पीने के 12 से 24 घंटे के भीतर कैफीन विड्रॉल के लक्षण दिखने लगते हैं। सिरदर्द के साथ सुस्ती, मूड खराब होना, और ध्यान केंद्रित करने में मुश्किलें महसूस हो सकती हैं। कभी-कभार चाय-कॉफी पीने वालों में ये असर 2-3 दिन तक रहता है, जबकि जो लोग ज्यादा पीते हैं, उनमें यह एक हफ्ते तक भी बना रह सकता है।
कैसे करें इस स्थिति को कंट्रोल?
डॉक्टर के अनुसार, अगर आप कॉफी छोड़ना चाहते हैं तो इसे धीरे-धीरे छोड़ें, अचानक नहीं। आप यहां दिए कुछ सरल उपाय आजमा सकते हैं-
- धीरे-धीरे कम करें: रोज के दो कप से शुरुआत कर एक कप पर आएं, फिर धीरे-धीरे बंद करें।
- पानी ज्यादा पिएं: शरीर में पानी की कमी सिरदर्द को और बढ़ा सकती है।
- अच्छी नींद लें: दिमाग कैफीन की कमी के बाद खुद को संतुलित करने में समय लेता है, इसलिए पर्याप्त आराम जरूरी है।
- धैर्य रखें: यह सिरदर्द अस्थायी है और कुछ दिनों में खुद ठीक हो जाता है।
कॉफी या चाय निश्चित रूप से ऊर्जा बढ़ाती है और मूड को बेहतर बनाती है, लेकिन इसका संतुलन बनाए रखना जरूरी है। याद रखें- आपकी पहली कप कॉफी आपको जगाती है, लेकिन सही मात्रा ही आपके दिमाग को खुश रखती है।
