एक कप चाय या कॉफी मिस करते ही क्यों दुखने लगता है सिर? न्यूरोलॉजिस्ट ने बताई असली वजह

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह की शुरुआत अगर चाय-कॉफी से होती है, तो क्या आपको भी अपना दिन कुछ ज्यादा ही तरोताजा लगता है? हालांकि, जिस दिन एक कप कॉफी या चाय नहीं मिलती, तो उसी दिन सिरदर्द, थकान और चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण क्यों घेर लेते हैं? हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल्स में सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार बताते हैं कि इसका जवाब है- कैफीन विड्रॉल में। आइए, विस्तार से जानते हैं इसके बारे में।

Why Do You Get a Headache When You Skip Coffee?

▶️Ever notice that skipping your morning coffee gives you a pounding headache?

▶️It is not “all in your head”, it is a caffeine withdrawal.



✅Caffeine blocks adenosine (the “sleepy” chemical). When you suddenly stop, adenosine… pic.twitter.com/yzFDKXcUPw — Dr Sudhir Kumar MD DM (@hyderabaddoctor) November 3, 2025

क्यों होती है सिरदर्द की परेशानी?

हमारी चाय-कॉफी में मौजूद कैफीन दिमाग में बनने वाले एक रासायनिक पदार्थ एडेनोसिन को ब्लॉक करती है। एडेनोसिन वही रसायन है जो हमें नींद और थकान का एहसास कराता है। जब आप रोजाना कॉफी पीते हैं, तो दिमाग इस बदलाव का आदी हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप कॉफी पीना बंद करते हैं, एडेनोसिन अचानक ज्यादा मात्रा में सक्रिय हो जाता है। इससे दिमाग की रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं और सिरदर्द शुरू हो जाता है।

कब और कितने समय तक रहते हैं लक्षण?

कॉफी न पीने के 12 से 24 घंटे के भीतर कैफीन विड्रॉल के लक्षण दिखने लगते हैं। सिरदर्द के साथ सुस्ती, मूड खराब होना, और ध्यान केंद्रित करने में मुश्किलें महसूस हो सकती हैं। कभी-कभार चाय-कॉफी पीने वालों में ये असर 2-3 दिन तक रहता है, जबकि जो लोग ज्यादा पीते हैं, उनमें यह एक हफ्ते तक भी बना रह सकता है।