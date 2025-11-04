Language
    सुबह उठते ही Coffee पीना सही या गलत? आखिर क्यों डॉक्टर देते हैं पहले पानी पीने की सलाह

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 02:40 PM (IST)

    बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत एक कप गरमा-गरम कॉफी से करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर इस आदत को सही नहीं मानते? जी हां, वे हमेशा खाली पेट कॉफी से पहले पानी पीने की सलाह देते हैं। आइए, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स के इंटरनल मेडिसिन में सीनियर कंसल्टेंट डॉ. सुरनजीत चटर्जी से जानते हैं इस बारे में।  

    Hero Image

    खाली पेट कॉफी पीने वाले जरूर जान लें यह बात (Image Source: AI-Generated)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सुबह की शुरुआत में एक गरमा-गरम कॉफी का कप (Coffee on Empty Stomach) कई लोगों के लिए दिन की सबसे प्यारी आदत होती है। उठते ही एक चुस्की कॉफी लेने से जैसे नींद खुल जाती है और एनर्जी का एहसास होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आदत आपके पेट और शरीर पर क्या असर डाल रही है? अगर नहीं, तो आइए डॉ. सुरनजीत चटर्जी से इस बारे में समझते हैं।

    morning coffee good or bad

    (Image Source: AI-Generated)

    पेट में बढ़ने लगता है एसिड

    डॉक्टर का कहना है कि खाली पेट कॉफी पीना उतना फायदेमंद नहीं जितना हम समझते हैं। दरअसल, जब आप बिना कुछ खाए कॉफी पीते हैं, तो यह आपके पेट में एसिड का स्तर बढ़ा देती है। पेट में जब कुछ खाने को नहीं होता, तो यह अतिरिक्त एसिड सीधा पेट की परत पर असर डालता है, जिससे जलन, गैस, सूजन और बदहजमी जैसी समस्याएं होने लगती हैं।

    स्ट्रेस हार्मोन को मिलता है बढ़ावा

    कॉफी में मौजूद कैफीन शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन को भी बढ़ा देता है, जिसे आमतौर पर 'स्ट्रेस हार्मोन' कहा जाता है। इसका असर यह होता है कि सुबह-सुबह एनर्जी महसूस करने के बजाय आप बेचैनी, चिड़चिड़ापन या घबराहट महसूस कर सकते हैं। यानी, कॉफी आपको तरोताजा करने की बजाय तनावग्रस्त भी कर सकती है।

    pros and cons of morning coffee

    (Image Source: AI-Generated)

    कैसे करें सुबह की शुरुआत?

    सुबह उठने के बाद सबसे अच्छा कदम होता है एक गिलास सादा पानी पीना (Why Drink Water Before Coffee)। पूरी रात सोने के बाद शरीर हल्का डिहाइड्रेट हो जाता है। पानी पीने से शरीर में नमी लौटती है, मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है और पाचन तंत्र दिन की शुरुआत के लिए तैयार हो जाता है।

    इसके बाद अगर आप कॉफी पीना चाहते हैं, तो थोड़ा हल्का नाश्ता या फल खा लेने के बाद पिएं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि कॉफी पीने से पहले कम से कम 30 मिनट का अंतर रखना चाहिए। इससे पेट में एसिड का असर कम होता है और कॉफी के फायदे- जैसे फोकस और एनर्जी- बेहतर तरीके से महसूस होते हैं।

    छोटी-सी सावधानी, बड़ा फर्क

    कॉफी पूरी तरह से नुकसानदेह नहीं है। अगर सही समय पर और सही तरीके से ली जाए, तो यह ध्यान केंद्रित करने, थकान मिटाने और मूड को सुधारने में मदद करती है। बस जरूरी है कि इसे खाली पेट न पिएं और अपने शरीर की जरूरतों को समझें। थोड़ी-सी समझदारी से आप न सिर्फ अपनी सुबह को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि लंबे समय तक पाचन स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन को भी बनाए रख सकते हैं।

