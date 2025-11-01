ब्लैक टी vs ब्लैक कॉफी: सुबह की शुरुआत के लिए क्या है ज्यादा बेहतर? दूर करें कन्फ्यूजन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हर सुबह आपके सामने दो गरमा-गरम विकल्प होते हैं: एक तरफ ब्लैक कॉफी की गहरी और तीखी महक, जो इंस्टेंट एनर्जी देती है; और दूसरी तरफ ब्लैक टी का शांत, संतुलित स्वाद, जो धीरे-धीरे शरीर में एनर्जी भरता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में से एक आपकी सेहत और फोकस के लिए 'ज्यादा बेहतर' साबित हो सकता है? यह सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, बल्कि आपके दिल, दिमाग और मेटाबॉलिज्म से जुड़ा फैसला है। आइए, आपकी इस रोजमर्रा की दुविधा को हमेशा के लिए खत्म करते हैं और जानते हैं कि आपकी सुबह के लिए सबसे शानदार साथी कौन है।

कैफीन की मात्रा दोनों ही ड्रिंक्स में कैफीन होता है, जो थकान मिटाकर तुरंत स्फूर्ति देता है, लेकिन इसकी मात्रा में बड़ा अंतर है। ब्लैक कॉफी: इसमें कैफीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। यही वजह है कि इसे पीते ही आपको तुरंत और जबरदस्त ऊर्जा मिलती है। यह जिम जाने वालों या जिन्हें तुरंत फोकस चाहिए, उनके लिए बेहतरीन है। हालांकि, अधिक कैफीन से कुछ लोगों को घबराहट या एसिडिटी हो सकती है।

इसमें कैफीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। यही वजह है कि इसे पीते ही आपको तुरंत और जबरदस्त ऊर्जा मिलती है। यह जिम जाने वालों या जिन्हें तुरंत फोकस चाहिए, उनके लिए बेहतरीन है। हालांकि, अधिक कैफीन से कुछ लोगों को घबराहट या एसिडिटी हो सकती है। ब्लैक टी: इसमें कॉफी की तुलना में कैफीन कम होता है। चाय में 'एल-थिएनाइन' (L-Theanine) नामक एक कंपाउंड भी होता है, जो कैफीन के उत्तेजक प्रभाव को संतुलित करता है। इसलिए, यह आपको धीरे-धीरे और लंबे समय तक ऊर्जा देती है, जिससे बिना घबराहट के फोकस बना रहता है। एंटीऑक्सीडेंट्स और हेल्थ बेनिफिट्स ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी, दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं, जो शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं: