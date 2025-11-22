हद से ज्यादा पानी पीना है लिवर के लिए धीमा जहर, पढ़ें क्या होता है Water Intoxication

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। हम सभी को बचपन से सिखाया जाता है कि पानी खूब पीना चाहिए। पानी शरीर को हाइड्रेट रखता है, थकान दूर करता है और शरीर को नेचुरली डिटॉक्स करने में मदद करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा पानी पीना भी नुकसानदायक हो सकता है? जी हां, ओवरहाइड्रेशन या पानी का अत्यधिक सेवन आपके शरीर के लिए उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना पानी की कमी। यह खतरा खासकर उन लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है जिनके शरीर में पहले से ही लिवर से जुड़ी दिक्कतें मौजूद हैं। आइए, विस्तार से जानते हैं इसके बारे में।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या होता है ओवरहाइड्रेशन? जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा पानी पीता है या शरीर पानी को जरूरत से ज्यादा रोक लेता है, तो यह स्थिति ओवरहाइड्रेशन कहलाती है। इसके गंभीर रूप वॉटर इंटॉक्सिकेशन या वॉटर पॉइजनिंग के रूप में दिखाई दे सकते हैं, जिसमें शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स तेजी से इंबैलेंस हो जाते हैं।

इसके कारण: खून में सोडियम का स्तर बहुत कम हो जाता है

कोशिकाओं में पानी भरने लगता है

कोशिकाएं सूजने लगती हैं

गंभीर स्थिति में दिमाग की सूजन का खतरा यह स्थिति जानलेवा भी हो सकती है, इसलिए पानी पीना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है इसे संतुलित मात्रा में पीना।

क्या लिवर को नुकसान पहुंचता है ज्यादा पानी? सामान्य और स्वस्थ व्यक्तियों में ज्यादा पानी सीधे-सीधे लीवर को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि पानी फिल्टर करने का मुख्य काम किडनी करती है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को पहले से लीवर की बीमारी, सिरोसिस या एडवांस लिवर डिजीज है, तो पानी का अत्यधिक सेवन उसके शरीर में और ज्यादा फ्लूड जमा कर सकता है, जिससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं।

दूषित पानी भी बढ़ा सकता है खतरा हमारे आसपास मिलने वाला पीने का पानी कई बार भारी धातुओं और प्रदूषकों से दूषित होता है। अगर पानी की टंकियां या फिल्टर नियमित रूप से साफ न किए जाएं, तो यह गंदगी सीधे शरीर में जा सकती है। यह स्थिति लिवर के लिए हानिकारक साबित हो सकती है, क्योंकि टॉक्सिन्स शरीर में जमा होते रहते हैं और लिवर पर तनाव बढ़ाते हैं।

अगर आप पानी जरूरत से ज्यादा पी रहे हैं, तो आपका शरीर कुछ खास संकेत देता है: बार-बार पेशाब आना

बिल्कुल साफ (कलरलेस) पेशाब

सिरदर्द और जी मचलाना

हाथों-पैरों में सूजन

थकान और मांसपेशियों में ऐंठन ये संकेत बताते हैं कि पानी की मात्रा शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स को प्रभावित कर रही है और आपको सेवन तुरंत नियंत्रित करना चाहिए।