जिम जाने का कोई फायदा नहीं, अगर खाने की टेबल पर कर रहे हैं ये गलती! जानें क्या कहती है नई रिसर्च

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों सोशल मीडिया लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, हम अक्सर सोशल मीडिया पर तरह-तरह की रील्स देखते रहते हैं। रील्स देखने की आदत इस कदर लोगों को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है कि लोग अब खाना खाते हुए भी इससे दूर नहीं रह पाते।

हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं, जो अक्सर खाना खाते समय रील्स या वीडियो देखना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यह आदत आपको मोटापे का शिकार बना सकती है। जी हां, खाते समय रील्स देखने से पेट की चर्बी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। हाल ही में सामने आई एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

रील्स देखने से कैसे बढ़ती है पेट की चर्बी बीजिंग विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चलता है कि खाना खाते समय फोन का उपयोग करना या टीवी देखना शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। जब ध्यान खाने के बजाय स्क्रीन पर फोकस करता है, तो ब्रेन को 'भोजन से संतुष्टि' के बजाय 'अच्छा महसूस होने' का संकेत मिलता है। इससे पेट भरने का संकेत देने वाले हार्मोन का स्राव दब जाता है, जिसका अर्थ है कि आप असंतुष्ट महसूस करते हैं और खाना जारी रखते हैं।

इसके अलावा, ध्यान भटकने से खाने की गंध और स्वाद के प्रति जागरूकता कम हो जाती है, जिससे खाने का आनंद भी कम हो जाता है। इससे प्रोसेसेड या अनहेल्दी फूड्स की लालसा बढ़ सकती है, जो मेटाबॉलिज्म को और धीमा कर देता है। रील्स देखने से अक्सर मसालेदार या अनहेल्दी मील को खाने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे मोटापे का खतरा काफी बढ़ जाता है।