कैंसर की वजह बन सकता है आपका बढ़ता वजन! डॉक्टर समझा रही हैं कैसे
क्या आप जानते हैं कि पेट के चारों ओर जमी चर्बी सिर्फ आपकी जींस का साइज ही नहीं बदलती, बल्कि आपके शरीर में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के खतरे को भी चुपके से बढ़ा देती है? जी हां, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. आंचल अग्रवाल बताती हैं कि मोटापे और कैंसर के बीच एक गहरा और खतरनाक संबंध है। आइए, विस्तार से इस बारे में जानते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हम सोचते हैं कि थोड़ा-सा वजन बढ़ जाने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सच यह है कि शरीर पर चढ़ा यह 'थोड़ा-सा' वजन भी कई गंभीर बीमारियों की जड़ बन सकता है। मोटापा न केवल डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ाता है, बल्कि यह कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का कारण भी बन सकता है।
कैसे बढ़ता है कैंसर का खतरा?
जब शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी जमा होने लगती है, तो इसके साथ दो हानिकारक प्रक्रियाएं शुरू होती हैं।
पहली प्रक्रिया- हार्मोनल असंतुलन
ज्यादा वजन के कारण शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। फैट सेल्स यानी वसा कोशिकाएं जरूरत से ज्यादा एस्ट्रोजन और इंसुलिन जैसे हार्मोन बनाने लगती हैं। ये हार्मोन शरीर में ट्यूमर यानी कैंसर कोशिकाओं के लिए 'ग्रोथ हार्मोन' की तरह काम करते हैं। यानी जितना ज्यादा वजन, उतनी तेजी से कैंसर कोशिकाएं बढ़ सकती हैं।
दूसरी प्रक्रिया - क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन
मोटापे के साथ शरीर में फैट टिश्यू बढ़ते जाते हैं, और इनके कारण शरीर में हल्की-हल्की सूजन बनी रहती है। यह सूजन धीरे-धीरे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का रूप ले लेती है। लंबे समय तक बनी रहने वाली यह सूजन हमारे शरीर की सामान्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है और कैंसर कोशिकाओं के पनपने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करती है।
क्यों नजरअंदाज नहीं करना चाहिए बढ़ता वजन?
कई बार लोग कहते हैं, “बस थोड़ा वजन बढ़ा है, कोई बात नहीं”, लेकिन यही 'थोड़ा' वजन धीरे-धीरे खतरनाक रूप ले सकता है। जब शरीर में फैट बढ़ता है, तो यह एक साइलेंट प्रोसेस की तरह काम करता है, जो बाहर से तो दिखता नहीं, पर अंदर से हमारी कोशिकाओं को बदलने लगता है।
बचाव के लिए क्या करें?
- बैलेंस डाइट लें- तली-भुनी और प्रोसेस्ड चीजों से दूरी बनाएं।
- रेगुलर एक्सरसाइज करें- रोजाना कम से कम 30 मिनट टहलना या योग करना फायदेमंद है।
- वजन कंट्रोल में रखें- अपना बॉडी मास इंडेक्स (BMI) समय-समय पर जांचते रहें।
- तनाव कम करें- स्ट्रेस हार्मोन भी वजन और हार्मोनल असंतुलन को बढ़ाता है।
मोटापा सिर्फ फिजिकल लुक से जुड़ी समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर के भीतर चल रही कई गंभीर प्रक्रियाओं का संकेत है। अगर हम समय रहते अपने वजन को कंट्रोल कर लें, तो न केवल डायबिटीज या हार्ट डिजीज बल्कि कैंसर जैसे खतरे से भी खुद को बचा सकते हैं।
