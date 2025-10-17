कैंसर की वजह बन सकता है आपका बढ़ता वजन! डॉक्टर समझा रही हैं कैसे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हम सोचते हैं कि थोड़ा-सा वजन बढ़ जाने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सच यह है कि शरीर पर चढ़ा यह 'थोड़ा-सा' वजन भी कई गंभीर बीमारियों की जड़ बन सकता है। मोटापा न केवल डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ाता है, बल्कि यह कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का कारण भी बन सकता है।

दूसरी प्रक्रिया - क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मोटापे के साथ शरीर में फैट टिश्यू बढ़ते जाते हैं, और इनके कारण शरीर में हल्की-हल्की सूजन बनी रहती है। यह सूजन धीरे-धीरे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का रूप ले लेती है। लंबे समय तक बनी रहने वाली यह सूजन हमारे शरीर की सामान्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है और कैंसर कोशिकाओं के पनपने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार करती है।

क्यों नजरअंदाज नहीं करना चाहिए बढ़ता वजन? कई बार लोग कहते हैं, “बस थोड़ा वजन बढ़ा है, कोई बात नहीं”, लेकिन यही 'थोड़ा' वजन धीरे-धीरे खतरनाक रूप ले सकता है। जब शरीर में फैट बढ़ता है, तो यह एक साइलेंट प्रोसेस की तरह काम करता है, जो बाहर से तो दिखता नहीं, पर अंदर से हमारी कोशिकाओं को बदलने लगता है।