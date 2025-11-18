Vitamin-B12 Deficiency: जीभ पर दिखते हैं विटामिन-B12 की कमी के 3 बड़े संकेत, आज ही कर लें चेक
विटामिन-बी12 हमारे शरीर के लिए एक सुपरहीरो जैसा है। यह नसों को हेल्दी रखने, डीएनए बनाने और रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जब इसकी कमी होती है (Vitamin-B12 Deficiency), तो हमारा शरीर, खासकर हमारी जीभ, हमें कुछ संकेत देना शुरू कर देती है। अक्सर हम इन संकेतों को लोग अनदेखा कर देते हैं।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और खान-पान में लापरवाही के कारण एक 'साइलेंट किलर' हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है- और वह है विटामिन B12 की कमी (Vitamin-B12 Deficiency)। यह विटामिन न सिर्फ आपकी नसें, बल्कि आपके दिमाग और खून को भी दुरुस्त रखता है।
इस दौरान अक्सर हम थकान, कमजोरी या सुस्ती को हल्के में लेते हैं, लेकिन अगर आप अपनी जीभ पर दिखने वाले इन 3 बड़े संकेतों (B12 Deficiency Tongue Signs) को पहचानना सीख लेते हैं, तो आप नसों के स्थायी नुकसान से बच सकते हैं। आइए जानते हैं कि हमारी जीभ कैसे हमें विटामिन B12 की कमी के बारे में आगाह करती है।
रंग और बनावट में बदलाव
विटामिन B12 की कमी का सबसे पहला और साफ संकेत आपकी जीभ के रंग और बनावट में बदलाव है। आमतौर पर, हमारी जीभ पर छोटे-छोटे दाने होते हैं जिन्हें 'पैपिला' कहते हैं। जब B12 की कमी होती है, तो ये पैपिला सिकुड़कर गायब होने लगते हैं, जिससे जीभ की ऊपरी सतह बिल्कुल चिकनी और चमकदार दिखने लगती है।
इस स्थिति को 'ग्लोसिटिस' (Glossitis) कहा जाता है। आपकी जीभ का रंग भी सामान्य गुलाबी से बदलकर गहरा लाल या 'बीफी रेड' हो सकता है। यह चिकनी, लाल जीभ खाना खाने, खासकर मसालेदार या गर्म खाना खाने पर, बहुत दर्द और जलन पैदा कर सकती है।
बार-बार छाले या मुंह में घाव होना
अगर आपको अक्सर मुंह के छाले होते हैं जो जल्दी ठीक नहीं होते, तो यह भी विटामिन B12 की कमी का एक बड़ा संकेत हो सकता है। चूंकि यह विटामिन सेल रिन्यूअल के लिए जरूरी है, इसलिए जब इसकी कमी होती है, तो मुंह के अंदर और जीभ पर छोटे-छोटे घाव या अल्सर बनने लगते हैं।
ये छाले न सिर्फ खाने-पीने में तकलीफ देते हैं, बल्कि ये शरीर में चल रही एक बड़ी पोषण संबंधी कमी की ओर इशारा करते हैं। कई बार ये छाले दर्दनाक होते हैं और बार-बार लौटकर आते हैं, जिसे नजरअंदाज करना सही नहीं है।
जीभ में झुनझुनी या सुन्नपन महसूस होना
विटामिन-बी12 सीधे तौर पर हमारी नर्वस सिस्टम की सेहत से जुड़ा हुआ है। इसकी कमी से नसों को नुकसान पहुंचता है। यही कारण है कि कुछ लोगों को जीभ पर लगातार जलन, चुभन या अजीब सी झुनझुनी महसूस हो सकती है, जिसे 'लिंगुअल पैरेस्थीसिया' भी कहते हैं।
कई बार उन्हें लगता है जैसे जीभ पर सुई चुभ रही है या कुछ जल रहा है, जबकि बाहर से कोई घाव दिखाई नहीं देता। अगर आप थकान, कमजोरी के साथ-साथ जीभ पर इस तरह की अजीब सनसनी महसूस करते हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर अपना B12 स्तर (Vitamin B12 Level) जांच करवा लेना चाहिए।
क्या करें?
अगर आप ऊपर दिए गए कोई भी लक्षण महसूस कर रहे हैं, तो घबराएं नहीं। तुरंत एक डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मिलें और अपना विटामिन B12 का ब्लड टेस्ट करवाएं।
सही समय पर पहचान और डॉक्टर की सलाह से विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स या इन्जेक्शन लेकर इस कमी को आसानी से पूरा किया जा सकता है, जिससे नसों के स्थायी नुकसान से बचा जा सके।
