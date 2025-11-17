विटामिन-बी12 की कमी दूर करने में मदद करेगी ये पीली दाल, आज से ही कर लें डाइट में शामिल
क्या आप जानते हैं विटामिन-बी12 की कमी (Vitamin-B12 Deficiency) आपकी सेहत के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है? दरअसल, यह विटामिन रेड ब्लड सेल्स बनाने से लेकर डीएनए बनाने तक के लिए जरूरी है। इसलिए इसकी कमी को जल्द से जल्द पूरा करना जरूरी होता है। इसमें एक खास दाल काफी मददगार साबित हो सकती है। आइए जानें इस बारे में।
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। विटामिन-बी12 एक ऐसा पोषक तत्व है, जिसकी मात्रा अगर शरीर में कम हो जाए, तो एक नहीं कई परेशानियां शुरू हो सकती हैं। इसकी कमी के कारण नर्व डैमेज होना, एनीमिया, थकान, कमजोरी और मुंह में छाले जैसे लक्षण (Vitamin-B12 Deficiency Symptoms) नजर आते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है। इसकी कमी को सही डाइट की मदद से पूरा किया जा सकता है।
जी हां, सही डाइट अपनाकर विटामिन-बी12 की कमी को आसानी से दूर किया जा सकता है। वैसे तो इसके सबसे बेहतरीन सोर्स एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स ही हैं, लेकिन एक खास दाल भी इसकी कमी दूर करने में मदद कर सकती है। हम बात कर रहे हैं मूंग की दाल की। आइए जानें मूंग की दाल कैसे विटामिन-बी12 बढ़ाने में मदद (Moong Dal to Increase Vitamin-B12) कर सकती है।
मूंग दाल और विटामिन-बी12 का कनेक्शन
यह समझना जरूरी है कि सीधे तौर पर मूंग दाल में विटामिन-बी12 नहीं पाया जाता है, लेकिन यह शरीर में विटामिन-बी12 के अब्जॉर्प्शन और इस्तेमाल को बढ़ावा देने में सहायक होती है। मूंग दाल फोलेट (विटामिन-बी9) से भरपूर होती है, जो विटामिन-बी12 के साथ मिलकर काम करती है। फोलेट और विटामिन-बी12 का सही बैलेंस शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने और होमोसिस्टीन के लेवल को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है। मूंग दाल फोलेट की कमी पूरी करके विटामिन-बी12 के फंक्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है।
मूंग दाल के अन्य फायदे
मूंग दाल पोषक तत्वों का एक पावरहाउस है। यह प्रोटीन, फाइबर, आयरन, पोटैशियम, मैग्नीशियम और विटामिन-बी कॉम्प्लेक्स से भरपूर होती है। इसके अलावा, इसमें एंटी-ऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं जो शरीर को सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। मूंग दाल पचने में आसान होती है और पाचन तंत्र के लिए भी लाभदायक मानी जाती है।
विटामिन-बी12 के अब्जॉर्प्शन में मूंग दाल की भूमिका
मूंग दाल में मौजूद फाइबर और अन्य पोषक तत्व आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। एक स्वस्थ आंत विटामिन-बी12 के अब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। इसके अलावा, मूंग दाल में मौजूद आयरन और फोलेट शरीर में विटामिन-बी12 की कमी से होने वाले एनीमिया के जोखिम को कम करने में सहायक होते हैं।
डाइट में कैसे शामिल करें?
मूंग दाल को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत आसान है। आप इसकी दाल बना सकते हैं, खिचड़ी में मिला सकते हैं, या अंकुरित मूंग दाल का सलाद के रूप में खा सकते हैं। मूंग दाल का पानी भी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसे सूप या चीला बनाने में भी खाया जा सकता है।
इन बातों का ध्यान रखें
हालांकि, मूंग दाल विटामिन-बी12 के अब्जॉर्प्शन में मददगार है, लेकिन यह विटामिन-बी12 का डायरेक्ट सोर्स नहीं है। शाकाहारी लोगों को विटामिन-बी12 के लिए फोर्टिफाइड फूड्स या डॉक्टर की सलाह लेकर सप्लीमेंट्स लेना चाहिए।
