Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मैग्नीशियम की कमी? अब सप्लीमेंट्स पर क्यों बर्बाद करें पैसा, जब इन 10 फूड्स से मिलेगा डबल पावर

    By Harshita Saxena Edited By: Harshita Saxena
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    मैग्नीशियम शरीर में एनर्जी प्रॉडक्शन, मसल्स एक्टिविटी और हड्डियों की मजबूती के लिए एक बेहद जरूरी मिनरल है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए अक्सर सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं, लेकिन कुछ नेचुरल फूड्स जैसे कद्दू के बीज, बादाम, पालक, काजू, डार्क चॉकलेट, ब्लैक बीन्स, एवोकाडो, ब्राउन राइस, दही और केला ऐसे सोर्स हैं जो न केवल भरपूर मैग्नीशियम प्रदान करते हैं, बल्कि शरीर द्वारा बेहतर तरीके से अवशोषित भी किए जाते हैं, जिससे पूरे शरीर को लाभ मिलता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मैग्नीशियम के बेहतरीन स्रोत: प्राकृतिक खाद्य पदार्थ

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मैग्नीशियम एक आवश्यक मिनरल है जो शरीर की मांसपेशियों, नसों, हड्डियों और दिल की सेहत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैग्नीशियम ऊर्जा उत्पादन, ब्लड शुगर कंट्रोल और प्रोटीन संश्लेषण जैसी 300 से अधिक बॉडी फंक्शन्स में भाग लेता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम के लाइफ स्टाइल में प्रोसेस्ड फूड्स की अधिकता और पोषक तत्वों की कमी के कारण बहुत से लोगों में मैग्नीशियम की कमी देखने को मिलती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अक्सर लोग इस कमी को दूर करने के लिए सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन शोध बताते हैं कि नेचुरल स्रोतों से मिला मैग्नीशियम शरीर द्वारा बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब होता है और उसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते।तो आइए जानते हैं ऐसे कुछ ऐसे ही नेचुरल फूड्स के बारे में जो मैग्नीशियम का बेहतरीन स्रोत हैं

    कद्दू के बीज

    सिर्फ 30 ग्राम कद्दू के बीजों में लगभग 150 मिलीग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है। यह हार्ट और बोन हेल्थ के लिए अत्यंत लाभकारी है।

    बादाम

    28 ग्राम बादाम (लगभग एक मुट्ठी) में करीब 76 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। यह ब्रेन और नर्व हेल्थ को भी सपोर्ट करता है।

    पालक

    एक कप पकी हुई पालक में लगभग 157 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। साथ ही इसमें आयरन और फाइबर भी होता है, जो इसे सुपरफूड बनाता है।

    काजू

    एक औंस (28 ग्राम) काजू से 82 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिलता है। यह नर्व सिस्टम को शांत रखने में मदद करता है।

    डार्क चॉकलेट

    कोको युक्त डार्क चॉकलेट (70% या उससे अधिक) में करीब 64 मिलीग्राम मैग्नीशियम प्रति टुकड़ा होता है।

    ब्लैक बीन्स

    एक कप ब्लैक बीन्स में लगभग 120 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। यह डाइजेशन को सुधारने में मदद करता है।

    एवोकाडो

    एक मीडियम साइज के आकार का एवोकाडो लगभग 58 मिलीग्राम मैग्नीशियम देता है, साथ ही यह हेल्दी फैट्स का भी अच्छा स्रोत है।

    ब्राउन राइस

    साबुत अनाजों में ब्राउन राइस एक बेहतरीन विकल्प है। एक कप पके हुए ब्राउन राइस में 84 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है।

    दही

    दही न सिर्फ प्रोबायोटिक होता है, बल्कि एक कप दही से 30-40 मिलीग्राम मैग्नीशियम भी मिलता है।

    केला

    एक मीडियम साइज केला 32 मिलीग्राम मैग्नीशियम देता है और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत है।

    अगर आप मैग्नीशियम की कमी से जूझ रहे हैं,तो सप्लीमेंट्स लेने से पहले इन नेचुरल फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करें। 